La lista de argentinos contagiados por el coronavirus sumó ayer tres casos, con lo que la lista de afectados ascendió a un total de 34 casos, entre los que se contemplan tres personas que recibieron el alta y dos fallecidos. Así se lo aseguraron a periodistas del diario Clarín autoridades sanitarias porteñas.

De los nuevos casos, “uno es de Buenos Aires y dos de la Ciudad de Buenos Aires” y según el parte oficial, “dos corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que el restante pertenece a un contacto estrecho de casos confirmados”.

Los funcionarios porteños detallaron que del total de los pacientes con coronavirus, 17 se encuentran hospitalizados en la Capital Federal y tres recibieron el alta. Además, indicaron que hay 189 casos en estudio (125 residentes y 64 no residentes).

Las cifras se conocieron horas después de que se confirmara que un hombre portador del virus falleció en Chaco. Un ingeniero profesor de la sede de Chaco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de 61 años, murió ayer a las 13.15 en un sanatorio de Resistencia por “una falla respiratoria” a causa del coronavirus.

Se trató de César Cotichelli, quien permanecía internado desde la noche del lunes en el Sanatorio Femechaco, en la ciudad Resistencia, quien se convirtió en la segunda víctima fatal de la pandemia en la Argentina (y primer caso en Chaco).

El Ministerio de Salud Pública del Chaco confirmó el fallecimiento de Cotichelli “con diagnóstico de Covid-19”. Agregó que residía en la ciudad de Resistencia, y “que luego de ingresar al país el 24 de febrero de 2020, el 5 de marzo registró los primeros síntomas, como diarrea y fiebre. La persona contaba con antecedentes de neumonía”.

Cotichelli se internó en el centro asistencial el 9 de marzo “luego de presentar dificultades respiratorias, donde permaneció internado hasta su fallecimiento”, agregaron.

Por otra parte, fuentes médicas del Sanatorio señalaron a Télam mayores precisiones sobre la “rápida involución del estado de salud del fallecido”. “Se trata de un hombre muy reconocido de Resistencia, había ingresado con un cuadro de insuficiencia aguda muy evolucionado, con una hipoxemia por debajo de 60 mmHg de oxígeno mientras lo normal a esa edad es por encima de los 90”, dijo el médico Adrián Bravo, quien lo atendió en la terapia intensiva del sanatorio Femechaco.

El doctor comentó que el hombre “estuvo de viaje por Egipto, Turquía y Alemania”, aclaró que no estuvo en aislamiento y que “desde el jueves pasado presentaba síntomas como fiebre por encima de los 38 grados y diarrea”.

Bravo agregó que hoy habrá una reunión con las autoridades provinciales y agentes sanitarios para evaluar la situación, llevar calma a la sociedad y ver cómo se va a trabajar en conjunto.

Sobre el caso en particular, dijo: “Para nosotros esto fue una sorpresa. Fue el primer caso grave que nos llega, y la poca información que pudimos recabar fue desde el lunes, ya que el hombre comenzó entre el jueves y viernes con los síntomas”.

Al no tener una vacuna ni un tratamiento específico sobre el Covid-19, “lo que se realizó fue un tratamiento de sostén, proveerlo de oxígeno, antibióticos, antivirales, drogas específicas y control del cuadro general”.

“El diagnóstico es hipoxemia refractaria, y podemos decir que tuvo mala progresión de la oxigenación de su cuerpo, pese a que se trabajó muy bien según los protocolos vigentes”, detalló Bravo.

El médico agregó que “el miércoles se lo entubó y se colocó el respirador, pero falleció a las 13.15” de ayer.

La esposa del ingeniero fallecido habló con la prensa: “Estamos destruidos. Estamos aislados, en cuarentena, y no pudimos estar con él. Murió hace unos minutos. Es terrible que ya me avisaron que no va a haber velorio. Que lo van a cremar, por protocolo”, dijo a periodistas de Clarín Graciela Cedro, viuda del docente, con quien tuvo dos hijos. Cotichelli tenía otros dos hijos de un matrimonio anterior.

Pese a la desolación, Graciela aceptará la cremación. “Trabajo en el sector de protocolo de una empresa. Con todo el dolor del mundo igual voy a cumplir el protocolo”, aseguró. Las autoridades de su provincia aún no le comunicaron cuándo será la cremación. Lo que teme, dice, es que por estar en cuarentena, no le permitan despedirse de él.

Tras conocerse la noticia sobre la muerte, la UTN emitió un comunicado lamentando “la dolorosa noticia”.