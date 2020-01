La RAE rechaza el "lenguaje inclusivo" en la Constitución

La Real Academia Española (RAE) no aprueba el uso de lenguaje inclusivo en la Constitución en un informe que le solicitó la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo.Para la RAE, la Constitución española, de 1978, está bien redactada desde el punto del vista inclusivo. El anticipo lo hizo el diario madrileño ABC, quien afirma que la Academia no ha encontrado razones para "cambiar su criterio ampliamente aceptado en el ámbito de la lengua española en su análisis meticuloso del texto constitucional", contrario a cambiar la redacción original. Según confirmó el diario, el documento defiende como "correcta" la redacción de la Carta Magna aprobada por las Cortes (Congreso) y en referéndum en 1978, pero ha extendido sus trabajos durante más de un mes para realizar una revisión completa del documento que la vicepresidenta del Gobierno tendrá a su disposición desde hoy en su despacho.

De hecho, el informe "Lenguaje inclusivo y Constitución", realizado de manera paritaria por dos académicas, Paz Battaner e Inés Fernández Ordóñez, y dos académicos, Ignacio Bosque y Pedro lvarez de Miranda, ha sido enriquecido con un anexo cuya finalidad, según comentan fuentes de la RAE en fundamentar los criterios que se defienden. La "Docta Casa", como se denomina a la RAE, no se aparta un ápice de la ortodoxia gramatical ya expresada repetidamente por la RAE, y cuenta con el respaldo prácticamente unánime de los académicos. La conclusión es que la Constitución está bien redactada desde el punto de vista inclusivo.

Al ser un criterio claramente contrario al expresado por miembros del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y sobre todo ahora con la coalición en la que ha entrado Unidas Podemos, que lleva en su nombre el género femenino, la decisión de la RAE será leída críticamente. Por ser un dictamen solicitado por la Vicepresidencia, no será hecho público su contenido hasta que exista autorización gubernamental.

Pero en el anexo se han desarrollado los argumentos de peso gramatical y científico por los que la institución mantiene su criterio sin cambios y también, al parecer, se han puesto ejemplos de constituciones como la de Colombia y sobre todo Venezuela, en las que la introducción de la duplicación del género ha generado problemas.

Fuentes con conocimiento del caso señalan la preocupación que ha sobrevolado a los juristas, puesto que la reforma del texto para duplicar con lenguaje inclusivo podría oscurecer la interpretación de la Constitución. "Y la cuestión de la claridad es esencial en un texto constitucional, porque de ella dependen derechos y libertades fundamentales que podrían ver modificada su interpretación, lo mismo que podría ocurrir con las características y atribuciones de las instituciones del Estado", agregan los reales académicos de la lengua.

La primera versión del dictamen fue solicitada por la vice Carmen Calvo en la comisión de Igualdad del Congreso, y la academia lo puso en marcha en 2018, cuando era director Darío Villanueva. La aceptación del encargo causó cierta tensión, ya que algunos académicos consideraban que la RAE había dejado ya expresada la doctrina gramatical. El contexto político inestable de España, que recién hace pocos días ha logrado formar un gobierno no interino, puede explicar la decisión de la RAE de retomar el análisis de la Constitución.

Pasada la cita electoral de abril de 2019, Carmen Calvo insistió en el encargo. En palabras dichas entonces por el nuevo director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, la institución debía concluir el trabajo y atender el encargo. Proceso que concluye ahora con la aprobación del nuevo informe.

Al final, el criterio no cambia porque es el que siempre ha defendido la RAE y "el único respaldado por el uso mayoritario de la lengua". El resultado, tras la revisión realizada en los plenos de la RAE celebrados en diciembre y enero, es un "informe técnico y neutral" cuya base está, a pesar de la invasión de "duplicidades de género" que se escucha solo en los debates políticos, en "la norma que es aceptada por todos los hablantes". En el "Libro de estilo de la lengua española la RAE dejaba claro que son innecesarias todas las variables del doble género (los inclusivos "todos y todas", "todxs", "todes" o "tod@s"). Además, el género masculino, "por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos". Muñoz Machado recordó a ABC que "si la RAE es consultada para saber si la Constitución está bien o mal redactada, con mucho gusto lo estudiamos. Si es para solicitar un impulso de la Academia para que haya cambios en el lenguaje, tengo que decir que eso no nos corresponde", concluyó.