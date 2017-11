"La policía de Río es socia del crimen", denuncia el ministro de Justicia

El ministro de Justicia de Brasil, Torquato Jardim, afirmó que comandantes de la policía del estado de Río de Janeiro son "socios del crimen organizado", según publicó ayer el portal Uol.

"Lo que sucede (en Río de Janeiro) es que la milicia -grupos armados de policías y ex efectivos de la fuerza que operan en las favelas de la ciudad- se está quedando con el narcotráfico. Los principales narcos están presos", afirmó el titular de la cartera de Justicia.

"Ahí los comandantes de los batallones pasan a tener influencia. No hay un gran jefe (del narcotráfico) que controlar. Cada uno es dueño de su espacio. Hoy, los comandantes de batallones son socios del crimen organizado de Río", sostuvo. Asimismo, el ministro sostuvo que en el estado de Río "no hay comando" y que con el actual gobernador, Luiz Fernando Pezao, "no será posible" que la situación mejore. "Sólo en 2019 con otro gobernador", continuó Jardim.

Las declaraciones del ministro fueron rebatidas por el gobernador de Río. En un comunicado, Pezao sostuvo que "el gobierno del estado y el comando de la Policía Militar no negocian con criminales".

Asimismo, Pezao sostuvo que el comandante de la policía de Río, Wolney Dias, "es un profesional íntegro" y que Jardim nunca lo buscó "para tratar de los asuntos que habla el ministro en la entrevista".

Río de Janeiro enfrenta una crisis de seguridad que se vio agravada después del fin de la Copa del Mundo 2014 y de los Juegos Olímpicos del año pasado.

Asimismo, el estado atraviesa una profunda crisis económica que llevó a las autoridades a declarar el año pasado el virtual estado de bancarrota. Debido a la violencia que enfrenta la ciudad, el gobierno nacional autorizó a fines de julio el envío de una fuerza de 10 mil efectivos, de los cuales 8.500 son tropas de la Fuerzas Armadas que permanecerán en la ciudad hasta 2018.