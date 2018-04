La Justicia le pidió a la productora de Nacho Viale grabaciones de cámaras de seguridad del día en el que Natacha Jaitt se presentó al programa de Mirtha Legrand y realizó denuncias indiscriminadamente contra periodistas y políticos por los abusos a menores en el mundo del fútbol.

La orden de presentación de las grabaciones fue emitida por el juzgado de Sebastián Ramos con asistencia del fiscal Guillermo Marijuan y se inscribe en el marco de la causa que lleva Gustavo Vera, titular de la ONG "La Alameda" (uno de los involucrados por las acusaciones), contra Jaitt, y también por la investigación de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) por la presunta existencia de una red de espionaje ilegal.

Así, ayer los oficiales de justicia se presentaron en las oficinas que Viale tiene en Chacarita para ver las imágenes y determinar si Jaitt fue asistida por una ex agente de la AFI (ex Side) durante su participación en el programa de Legrand. Recordemos que Jaitt había dicho que quien la acompañaba ese día, Ana Polero, era su asistente de vestuario.

Más tarde, ante los rumores de que habían "allanado" la productora de Viale, el mismo Nacho desmintió que se haya tratado de un allanamiento y remarcó que sólo se trataba de una orden de registro. Desde su cuenta de Twitter, el nieto de Legrand explicó lo sucedido en sus oficinas: "Buscan las copias de unas cámaras que no existen porque no tenemos y además piden las de seguridad durante el programa, pero el programa no se realiza ahí. Así que de existir tampoco serían útiles".

Y quiso aclarar: "Es un oficio para entregar cámaras de seguridad del programa. Las oficinas son ahí. Pero no hay cámaras de seguridad ya que el programa se realiza en un estudio. Se constató eso y punto". Mientras que la orden de registro se realizó en unas oficinas del barrio de Chacarita, trascendió que el mismo procedimiento se realizó en Estudio Mayor, donde se emite el programa de Mirtha Legrand.