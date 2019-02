La odontóloga Gisella Solís Calle, quien estuvo desaparecida 14 días y cuyo cadáver fue hallado a un costado de un camino entre las localidades bonaerenses de Punta Lara y La Plata, fue envenenada con un plaguicida que le provocó la muerte en pocos minutos, según el resultado complementario de la autopsia que determinó que en el estómago de la mujer había uno de los componentes del veneno que tenía en su poder su pareja cuando se suicidó.

"Tenía en su estómago componentes de un insecticida que coincide con el que le encontraron en poder de Abel Casimiro Campos, pareja de la víctima, cuando se suicidó de un tiro", confirmó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente que tiene en su poder la fiscal Ana Medina.

El vocero agregó que los peritos encontraron partículas de uno de los varios componentes de ese insecticida en el estómago de Solís Calle, y que el resto podría haberse disipado del cuerpo como ocurre con ese tipo de productos.

"Es un plaguicida en polvo, de venta libre, que a los 12-15 días desaparece sin dejar rastros", precisó la fuente, que remarcó que "los restos del veneno se encontraron en un líquido del estómago, por lo que se supone que se le dio a ingerir el veneno". "La escena del hecho había sido limpiada, claramente se limpió el baño, y en el resto de la casa no se halló en qué se le dio el veneno a la mujer; en la copa de vino no había veneno, pero el plaguicida estaba en un líquido de la cavidad abdominal", detalló.

Con respecto a la cantidad de veneno que se le habría dado y al tiempo que estuvo agonizando la odontóloga, la fuente destacó que "no se sabe pero es de por sí un plaguicida muy tóxico, que en pocos minutos te mata".

"A los forenses que participaron de la autopsia les había llamado la atención la casi ausencia de fauna cadavérica, y esto les hizo sospechar que se había utilizado un veneno, ya que el plaguicida ocasionó que casi no hubiera fauna cadavérica", apuntó.

"Con este resultado, sólo resta conocer el resultado de los análisis de las vísceras, en manos de peritos del laboratorio de la Procuración, pero la fiscal Ana Medina, a cargo de la causa, tiene elementos para confirmar que la causal de la muerte fue por envenenamiento", indicó.

"Si bien todavía quedan algunos elementos, ya se puede afirmar que no murió por muerte natural y que fue un homicidio", confió el investigador, quien además sospecha que el acusado Casimiro Campos actuó en soledad, con lo que descartó la participación de terceros.

"Las imágenes captadas por las cámaras muestran a Campos solo en todo momento", remarcó la pesquisa. Explicó que "aún faltan tomar algunas declaraciones, entre ellas a la ex esposa de Campos, quien declaró horas después del suicidio de su ex marido y sólo pudo aportar que él mismo había estado descompuesto ese fin de semana pero no pudo dar más detalles, por el estado de shock en que estaba".

Solís Calle fue vista con vida por última vez el 16 de enero y fue buscada durante dos semanas por La Plata, Villa Elisa, Ensenada, Berisso, Magdalena y Guernica, en más de seis rastrillajes con agentes de la DDI La Plata, Comunicaciones, Científica, Canes, Caballería, equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal de rescatistas con kayak, tras la denuncia de desaparición realizada por su familia.

El cadáver de la mujer fue hallado envuelto en sábanas, enterrado a 40 centímetros, en la vera del llamado Camino Negro, una ruta abandonada que une Villa Elisa y Punta Lara.

Cuatro días después de iniciada la búsqueda, su pareja, Campos, se quitó la vida al ser ubicado por la policía en un hotel situado en calle 49 entre 13 y 14 de La Plata.

"En poder del hombre había una bolsa de plaguicida en polvo, ya abierta, que se presume fue el usado para matar a la mujer", destacó la fuente.

Con respecto al análisis de los celulares a fin de determinar las llamadas o mensajes intercambiados por Campos y Solís Calle el día del hecho, la fuente precisó que "aún no se pudo desencriptar el celular de Campos, y el de la mujer había sido reformateado dos veces por quienes lo hallaron en la calle".