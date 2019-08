El famoso escándalo que casi produce la salida de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos, por cargos de perjurio al mentir sobre que no había mantenido relaciones sexuales con la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky, será el tema de la tercera temporada de la serie de antología "American Crime Story".

"Impeachment" es el nombre que llevará la nueva entrega de la serie dramática creada por Ryan Murphy para la cadena FX, que presenta cada vez un nuevo caso criminal o policial de gran repercusión mediática.

La propia Lewinsky participará del proyecto como productora, informaron medios especializados estadounidenses.

La actriz californiana Beanie Feldstein encarnará a la joven de 22 años con la que Clinton mantuvo una serie de encuentros sexuales entre 1995 y 1997.

Por otra parte, una de las actrices fetiche de Murphy, la multipremiada Sarah Paulson, sumará una nueva colaboración con el guionista y productor ejecutivo y tomará el papel de Linda Tripp, otra empleada en la Casa Blanca que fue la confidente de Lewinsky y que grabó conversaciones entre la joven y el ex presidente que contribuyeron al juicio político llevado a cabo en 1998.

En tanto, Annaleigh Ashford será Paula Jones, una joven que había acusado a Clinton por acoso sexual y cuyo caso fue el disparador de todo el escándalo.

"Impeachment" llegará a la TV a mediados de septiembre de 2020 y estará basada en el libro "A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President", de Jeffrey Toobin.

Lewinsky reconoció, en un texto publicado en las últimas horas por la revista Vanity Fair y reproducido por la agencia Efe, que había estabo "indecisa" y "asustada" sobre si incorporarse o no al proyecto.

"Pero después de una larga cena con Ryan (Murphy), llegué a entender más claramente lo dedicado que está a dar una voz a los marginados en todo su brillante trabajo. Soy una privilegiada por trabajar con él y con el resto del talentoso personal del equipo, y soy una privilegiada por tener esta oportunidad", añadió.