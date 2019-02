La Nasa le dará un golpe a un asteroide peligroso para la Tierra

Un asteroide que potencialmente puede chocar con la Tierra será "corrido" por una misión de la Nasa. El temible objeto estelar se llama Didymos, "mellizo" en griego. Porque está compuesto por dos cuerpos. En su recorrido va a pasar considerablemente cerca de la Tierra, a unos 11 millones de kilómetros de distancia. Lo hará en octubre de 2022 y luego en 2024, según publica la BBC.

La Nasa quiere lanzar una nave. El proyecto, que se llama DART, en 2022 debería impactar en Didymos B, el fragmento del asteroide más pequeño, en un intento de cambiar su órbita alrededor de su gemelo más grande, para a su vez lograr la desviación de la trayectoria del asteroide. La primera pieza de Didymos mide unos 780 metros de ancho, es Didymos A, mientras que la segunda, Didymos B, mide 160 metros. El choque tiene que ser lo suficientemente fuerte para desviar la trayectoria del segundo en apenas 0,4 milímetros, suficientes como para sacarlo de su órbita, pero sin que llegue a destruirlo. "Este no será el primer impacto de una nave espacial en un cuerpo planetario", recueda Patrick Michel, director del Observatorio de la Costa Azul de Francia. "La sonda Deep Impact de la Nasa se estrelló contra el cometa Tempel 1 en 2005, no para tratar de desviarlo sino para exponer material del subsuelo. El diámetro del cuerpo era de seis kilómetros era demasiado grande. Pero Didymos2 es lo suficientemente pequeño, y con una órbita de 12 horas alrededor de su hermano mayor, como para que su período orbital se pueda cambiar de una manera mensurable". Después del impacto, la misión Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA) estudiará a Didymos en 2026 para recopilar información que no será disponible a partir de observaciones basadas en la Tierra, incluida la masa del Didymos B, sus propiedades de superficie y la forma del cráter que dejará la misión DART. "Esto nos dará una buena estimación de la transferencia de impulso del impacto, y por lo tanto su eficiencia como técnica de desviación", explica el científico del proyecto Hera, Michael Küppers. "Estos son parámetros fundamentales para permitir la validación de los modelos de impacto numérico necesarios para diseñar futuras misiones de desviación.

"Comprenderemos mejor si esta técnica se puede usar incluso para asteroides más grandes, lo que nos dará la certeza de que podríamos proteger nuestro planeta de origen si es necesario". Didymos B es muy importante para tales pruebas, ya que se encuentra en la clase más peligrosa de asteroides cercanos a la Tierra debido a su tamaño: los cuerpos más grandes se pueden rastrear más fácilmente, los cuerpos más pequeños se queman o hacen daño limitado. Actualmente, Hera está en estudio y se presentará para su aprobación de los ministros europeos de espacio. Está previsto su lanzamiento en 2023. Hera sería la próxima misión de la ESA a un cuerpo pequeño después del cazador de cometas Rosetta, beneficiándose de la experiencia adquirida durante esa misión de 12 años.