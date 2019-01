A raíz de la novedad aportada por el presidente del Cardiff City, la investigación parece apuntarle a un representante internacional de futbolistas. Según el diario inglés The Times, la aeronave fue rentada por el hijo del representante escocés Willie McKay, de nombre Mark, metido también en el negocio del fútbol mundial.Los McKay no son, de manera directa, los representantes del santafesino Emiliano Sala, pero según los medios ingleses ambos estuvieron vinculados con su transferencia al Cardiff desde el Nantes de Francia, por unos 17 millones de euros (19,3 millones de dólares). The Times intentó contactar a Willie McKay pero el agente FIFA no respondió.

El avión Piper Malibu 1984 es propiedad de la empresa Southern Aircraft Consultancy, con sede en Suffolk, que se especializa en registro de aviones estadounidenses con la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido.