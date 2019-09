La mejor basquetbolista de la WNBA honra a Evita

La estadounidense Diana Taurasi, hija de una rosarina y un italiano que vivió en Rosario, es una de las máximas figuras del Phoenix Mercury en el campeonato de la WNBA, la NBA del basquet femenino de los Estados Unidos.

Taurasi nació en la localidad californiana de Chino, pero sus raíces son totalmente argentinas, ya que su madre Liliana es rosarina y su padre, Mario, nació en Italia, pero fue criado en Argentina desde pequeño. Incluso, su hermana mayor, Jessica, nació en Rosario.

En estos días, el Phoenix Mercury celebró la "Noche de mujeres que inspiran" y anunció que Diana "eligió honrar a la jueza Ruth Bader Ginsburg (una magistrada estadounidense que peleó por la igualdad de género) y a Eva Perón".

El rostro de Evita aparece en una de las zapatillas de la jugadora. En la otra aparece Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema desde 1993, conocida por sus posiciones progresistas.

Taurasi "eligió honrar a Ruth Bader Ginsburg y Eva Perón", anunció Phoenix Mercury vía Twitter a través de un video. "No me quedo con muchas zapatillas pero me voy a quedar con estas. Doy la mayoría, pero tengo el presentimiento que estas van a quedarse", dice la escolta yanqui-argentina, de 37 años.

"Tengo más fuerza..."

"Yo sé que, como cualquier mujer del pueblo, tengo más fuerza de las que aparento tener", es la la frase del libro "La razón de mi vida", de Evita, que eligió Taurasi para sus zapatillas.

La otra zapatilla lleva el rostro de Ginsburg, por la que Taurasi esgrimió: "Ha sido una constante defensora de la igualdad de género y los derechos de las mujeres durante su carrera profesional y ha contribuido en gran medida a los derechos de las mujeres en la actualidad".

Taurasi juega en Phoenix Mercury desde 2004 y salió campeona en tres oportunidades con su equipo en la WNBA.

Además de sus logros en Phoenix, Taurasi ganó con la selección norteamericana los últimos tres mundiales y la medalla de oro en las últimas cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. Es, además, la máxima anotadora en la historia de la WNBA.

diana taurasi. La escolta de Phoenix muestra su zapatilla con Evita.