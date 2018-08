La lucha de Chicha Mariani por encontrar a su nieta Clara Anahí

"Tengo una seguridad nueva este año que otros van a seguir buscándola. Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano", dijo en una entrevista Chicha Mariani, la abuela de Plaza de Mayo que ayer falleció a los 94 años de edad, sin poder encontrar a su nieta Clara Anahí, apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida.

María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, fundadora y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, "Chicha" era la abuela de Clara Anahí Mariani, quien fue apropiada por la dictadura cívico-militar en noviembre de 1976, tras el ataque a la casa de La Plata en la que vivía con sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi, ambos militantes de Montoneros, que fueron asesinados.

En 1977, Mariani y Alicia Licha Zubasnabar de De la Cuadra decidieron crear una organización de abuelas para buscar a sus nietos desaparecidos. En 1996, Mariani fundó además la Asociación Anahí, un organismo que promueve, sostiene y defiende la plena vigencia de los derechos humanos.

En septiembre de 2006, cuando tuvo que declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, dijo: "Me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero vivo con esperanza. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta".

Chicha Mariani Manzano

Chicha murió sin poder encontrar a su nieta Anahí, que hoy tendrá 42 años. En un breve comunicado de prensa, Abuelas despidió a la histórica luchadora. "Despedimos con enorme tristeza a quien fuera compañera de Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta de la fundación Clara Anahí. Una mujer fundamental en los inicios de la búsqueda de los niños y niñas apropiados por el terrorismo de Estado y un símbolo de la lucha por los derechos humanos. (...) Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los nietos y nietas que faltan", expresó la asociación.