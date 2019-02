El presidente del Club San Martín de la localidad de Progreso, Daniel Ribero, se refirió esta mañana a los preparativos para el velatorio y sepelio del futbolista Emiliano Sala, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido el 21 de enero pasado cuando el avión que llevaba a Gran Bretaña volaba sobre el Canal de la Mancha.

El velatorio se llevará a cabo justamente en esa institución, que lo vio nacer futbolísticamente. "Será abierto al público en general, pero la familia pidió que dentro del polideportivo no se permita sacar fotos ni filmar", expresó Ribero.

Emiliano Sala falleció cuando el avión en el que viajaba desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Gran Breteña) se precipitó al Canal de la Mancha en medio de una tormenta. En el mismo siniestro también murió el piloto. Emiliano se dirigía a esa ciudad galesa para incorporarse al club local, tras coronar una excelente temporada en el fútbol francés. La noticia de su trágica muerte conmovió al mundo del fútbol y a su pueblo natal.



sala1.jpg Los hinchas de nantes, donde Emiliano jugó y fue figura durante cuatro años, le rindieron un emotivo homenaje.

En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, el titular del Club San Martín manifestó que los restos de Sala llegarán mañana al aeropuerto de Ezeiza. Aún no tenemos claro cómo será el traslado de Ezeiza a Progreso. Había un posibilidad que fuera en avión hasta Sauce Viejo y desde allí, en helicóptero hasta nuestro pueblo. Eso no está confirmado. Si eso no es así se hará por medio terrestre desde Ezeiza".

"El féretro llegaría el sábado temprano a Progreso y el velatorio se realizará entre la mañana y la tarde del sábado. Todos queremos darle el último adiós a Emiliano y también que se cierre el círculo que se abrió el 21 de enero", agregó.

Ribero dijo que todo el pueblo "siempre tuvo esperanzas" de que Emiliano pudiera ser hallado con vida, "pero conforme pasaban los días esa luz de esperanza se fue apagando. Dentro de semejante tragedia, la aparición del cuerpo trajo a la familia un poco de alivio, por lo menos para cerrar el círculo".

"El velatorio será abierto al público en general, pero la familia pidió que dentro del polideportismo no haya periodistas, ni cámaras fotográficas o de video. Emiliano ha sido deportista bárbaro, siempre ha cuidado su físico y creemos que el Club es el mejor lugar para darle el último adiós en Progreso", añadió.