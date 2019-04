"La levantaremos más bella que nunca y en cinco años"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió ayer que en tan sólo cinco años reconstruirá la Catedral de Notre Dame, que ha sido pasto de las llamas, al tiempo que ha apelado a la unidad y a la fortaleza del pueblo francés para superar este momento.

"Lo digo esta noche con fuerza: somos un pueblo de constructores. Y tenemos mucho que reconstruir (...) Levantaremos Notre Dame más bella que nunca y quiero que lo hagamos en cinco años", ha dicho el inquilino del Palacio del Elíseo en un discurso dirigido a la nación.

Macron ha asumido que "el incendio de Notre Dame ha afectado profundamente al espíritu y el corazón de los franceses y del mundo entero", si bien ha considerado que se trata sólo de un recordatorio de que "la historia no se detiene nunca".

"A lo largo de nuestra historia, hemos construido ciudades, puertos e iglesias. Muchas veces se han quemado, han sido destruidas. Y cada vez las hemos reconstruido de nuevo", ha enfatizado.

El mandatario galo ha subrayado que "siempre tendremos desafíos que superar", instando a los franceses a permanecer unidos para superarlos.

"Debemos ser mejores que nosotros mismos. No debemos perder el hilo de nuestro proyecto nacional, un proyecto humano, apasionadamente francés", ha instado. Macron se ha mostrado consciente de que muchos están "impacientes" por depurar responsabilidades, si bien ha pedido a los franceses "no quedar atrapados en el odio". "Hay un momento para la acción y otro para la reflexión, no los mezclemos", ha zanjado.

Notre Dame, en llamas

Los bomberos de París han conseguido dar extinguir el incendio ayer por la mañana, después de casi diez horas que comenzaron el lunes por la tarde. Las llamas han provocado el derrumbe de la aguja de la catedral y han consumido dos tercios del tejado.

Los 400 efectivos desplegados continuarán trabajando para enfriar la estructura de Notre Dame, que ha logrado salvarse junto a las dos torres y el rosetón central. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por "destrucción involuntaria". De momento, se desconoce si el incendio está relacionado con las obras de restauración que estaban en marcha.