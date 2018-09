Un total de 110 trabajadores de la Agencia Télam fueron reincorporados por un fallo de la jueza Silvia Beatriz Garzini, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Número 14, sobre un universo de 357 cesanteados el 26 de junio, informó ayer el delegado del Interior del Sitrapren (Sindicato de Trabajadores de Prensa), Hugo Lucero, a La Capital. "Con este fallo el Sitrapren ya logró la reincorporación de 115 trabajadores de Télam, 86 de Buenos Aires y 24 del interior, entre ellos compañeros de La Plata, Rosario, Catamarca, Formosa, Resistencia y Posadas, con lo cual se reabren las agencias de Catamarca, Formosa, Resistencia y Posadas, y sólo faltan las de Viedma y Bariloche porque esos trabajadores no llegaron a firmar la presentación del Sitrapren", abundó Lucero.

Consultado sobre si este nuevo fallo judicial a favor de la reincorporación de los trabajadores, en sintonía con otro fallo de primera instancia y otro de la Cámara laboral por cautelares del mismo tenor, puede dar lugar a una mesa de diálogo con las autoridades de Télam, Lucero advirtió que "eso es lo que queremos todos y lo que estamos esperando y tratando de lograr desde hace 74 días: que los directores aparezcan por la empresa y se sienten a dialogar y a negociar para buscarle una salida a este conflicto".

Cautelares colectivas

Las medidas cautelares colectivas por la reincorporación de los 357 trabajadores y trabajadoras de Télam fueron presentadas por el Sitrapren en tandas de 20, por un pedido de los juzgados laborales, y ahora salieron los fallos que benefician con la reincorporación a 110 empleados.

"Por pedido del Juzgado el pasado 23 de agosto se solicitó públicamente a los compañeros que quisieran ser reincorporados que se acercaran a firmar el consentimiento, razón por la cual todos los despedidos tuvieron la misma posibilidad y los que no lo hicieron fue porque no quisieron o porque los presionaron para no hacerlo", advirtió ayer el Sitapren en un comunicado.

"Por ello, la jueza Garzini ordenó a Télam S.E. la reincorporación de todos los trabajadores que firmaron dicho consentimiento -según artículo 22 del Decreto Número 467/88-, sean afiliados o no al Sitrapren, inclusive aquellos inscriptos en otros sindicatos con simple inscripción gremial", abundó un vocero gremial.

"Desde el Sitrapren sumamos al menos 110 reincorporaciones al momento, lo que permitió la apertura de distintas corresponsalías que habían sido cerradas injustamente", advirtió un portavoz del sindicato.En este sentido, fuentes vinculadas a Télam anticiparon ayer a este diario que "existen negociaciones y charlas informarles entre directores y dirigentes gremiales".