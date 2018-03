La Justicia interviene para salvar a 42 perroshusky en Ushuaia

La Justicia de Tierra del Fuego inició una causa penal al administrador del Centro Invernal Valle de Lobos, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, tras la denuncia presentada por una entidad protectora de animales debido al estado en el que se encuentran 42 perros alaskan husky, utilizados para realizar paseos en trineos.

La Asociación Civil Patitas Tolhuin reveló que la mayoría de los perros presenta una "delgadez extrema", un "estado de ánimo apático" y sus veterinarios constataron además irregularidades como falta de vacunas, castración, desparasitación y que varios tienen sarna y otras enfermedades.

Según la denuncia, la entidad se enteró de la situación por publicaciones repetidas en redes sociales de turistas que visitaron el lugar el último año, por lo que el 24 de enero fueron a ver qué ocurría y hallaron perros "en caniles cerrados con tejido de alambre romboidal, piso de cemento y cuchas construidas a partir de tambores plásticos".

"Algunos animales se encontraban atados con cadenas dentro de los caniles. Estaban delgados, apáticos y en el lugar había deposiciones líquidas", afirmaron en su denuncia María Rosa Martínez y Susana Beatriz Sosa, en representación de la ONG.

También señalaron como responsable de la situación al administrador, Walter Callo, quien utiliza los perros para realizar actividades turísticas y recreativas en el centro invernal.

Una segunda visita, el 11 de febrero, incluyó la presencia de la veterinaria Silvia Spada e integrantes de entidades protectoras de Río Grande y corroboró el mal estado en que se hallaban los animales.

El fiscal de Ushuaia, Eduardo Urquiza, dio curso a un requerimiento de instrucción que fue elevado al juez penal de turno, Javier de Gamas Soler, confirmaron a Télam fuentes judiciales y señalaron que la causa es por "infracción a la ley nacional 14.346, que prohíbe los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales".

Urquiza solicitó un informe veterinario sobre los perros para determinar la raza, peso, estructura y porte de cada uno, el estado de salud y otros datos de interés para el caso.

Un lugar tradicional

El Centro Invernal Valle de Lobos es uno de los más tradicionales de las afueras de Ushuaia y su propietario histórico, Juan "Gato" Curuchet, hace tres años que no vive en la provincia y le alquiló las instalaciones a Callo.

Curuchet dijo a una radio local que viajará a la ciudad para mediar en el conflicto y que a raíz de la intervención de la entidad "muchos de los animales ya están hoy en mejor estado" y "fueron desparasitados y vacunados".

"Lamentablemente el administrador tuvo problemas económicos y cayó en desgracia. Igual pienso que la actividad no va a sobrevivir mucho tiempo porque a la gente en general no le gusta que los perros trabajen; es una tendencia y no creo que cambie", afirmó el propietario del Centro Invernal Valle de Lobos.