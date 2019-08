La Justicia buscó las camisetas de Maradona en la casa de Villafañe

El abogado del astro futbolístico Diego Armando Maradona, Matías Morla, se presentó ayer a la mañana en uno de los departamentos de su cliente, en Segurola y La Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto, reclamando una serie de objetos que, según afirma, pertenecen a su cliente.

Morla indicó a la prensa presente en el lugar que Claudia Villafañe, la ex esposa de Maradona, reconoció en la causa penal que tiene varios objetos del astro futbolístico, entre ellos varias camisetas de gran valor, y aseguró que "Villafañe debe devolverlos".

También se hizo presente en el lugar el abogado Fernando Burlando, en representación de Villafañe, y los representantes de ambas partes realizaron una inspección ocular al inmueble tras la llegada de los funcionarios judiciales.

En medio de la pericia judicial, el letrado de Maradona se retiró del edificio y aseguró que esto se trataba de "un capítulo de los Simpsons".

Morla comentó que Maradona pidió que también desalojen otro departamento de su propiedad, ubicado en la calle Nazarre, también en Villa Devoto, y donde estarían viviendo familiares de Villafañe.

Poco después, el mismo Diego Maradona publicó en sus redes sociales un texto cuestionando el accionar de la Justicia.

"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la Justicia y nadie hace nada", afirmó.

Y se cuestionó: ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos?".

"Es como cuando te preguntaban en el colegio: «¿De qué color era el caballo blanco de San Martín?». Hace tres años que no tengo respuesta. Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?", concluyó el ex futbolista.

"Y si la Justicia me está pasando factura por ser kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos", indicó.

Maradona y Villafañe, separados hace varios años, mantienen una batalla legal sobre diversos bienes, e incluso hay una demanda por departamentos comprados por la mujer en los Estados Unidos.