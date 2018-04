La intrigante relación con una ex espía de la AFI

El juez federal Sebastián Ramos fue quien ordenó allanar las viviendas de Natacha Jaitt y de su "asesora" de imagen (como la presentó en las redes sociales) Ana Polero, en una investigación por supuesto "espionaje ilegal".

Los procedimientos fueron pedidos por el fiscal Guillermo Marijuan, en busca de dispositivos electrónicos y elementos de comunicación que usualmente se utilizan para tareas de inteligencia.

Por ello el juez encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la búsqueda de estos elementos y otros indicios que aporten pruebas en la investigación, abierta a raíz de dichos de Jaitt en el programa de Mirtha Legrand relativos a supuestas tareas de espionaje que le encomendó una empresa privada.

En el caso de Polero se investiga si la mujer que acompañó a la ex stripper al citado ciclo de TV está involucrada en algún tipo de espionaje ilegal ya que se afirma que perteneció al plantel de la AFI (ex Side). Habría trabajado un año, entre 2016 y 2017, durante la gestión de "Cambiemos", y el mismo gobierno la habría desafectado. No se conoce en base a qué méritos ingresó al organismo de los espías ni las causas por las cuales fue despedida.

En el domicilio de Polero el operativo dio "negativo", aunque los oficiales de PSA sacaron varias fotos para determinar si el lugar funcionaba como un "aguantadero".

La denuncia fue presentada por el director y la subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente, para que el organismo sea investigado y descartar sospechas al remarcar que "todas las tareas que realiza la Agencia son desarrolladas dentro del marco legal vigente".

En la denuncia se pidió que la Justicia establezca "responsabilidades" por las acusaciones de Jaitt y en particular, si se comprueba que hubo empresas y particulares realizando tareas de inteligencia fuera de la ley.