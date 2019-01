El caso de Thelma Fardin y su denuncia de violación contra Juan Darthés cobró nuevamente protagonismo ayer, cuando, a un mes de la denuncia, la hermana de la actriz la desmintió. "Estoy segura de que Darthés no la violó", dijo Carla Lescano. La abogada de la actriz salió rápidamente a relativizar el valor del testimonio, mientras que el abogado de Darthés, Fernando Burlando, hizo lo contrario.

Carla Lescano, quien vive en el sur, sería la "testigo clave" que iba a presentar Burlando como parte de la defensa del actor acusado en Nicaragua. La hermana por parte de madre de Thelma vive con su tía, ya que hace años su mamá "perdió la tenencia", contó. Además de asegurar que Juan Darthés no violó a su hermana, ella misma reconoció haber sido violada hace unos años. "Cuando a mí me pasó, me revisaron hasta las uñas de los pies. Tengo miles de pericias y estudios hechos", afirmó, y dijo que no está de acuerdo con "denunciar diez años después", como hizo su hermana. Los hechos denunciados por Thelma Fardin habrían ocurrido en 2009, durante una gira por Nicaragua y cuando Fardín tenía 16 años. "No creo que Darthés haya violado a mi hermana...ella tiene problemas psiquiátricos", dijo en otro momento de la entrevista.

"Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mí y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años", declaró Carla en una entrevista a Radio del Centro. "Sé que ella hubiera contado esto y hecho la denuncia mucho tiempo antes si hubiese sido verdad y está claro que no es verdad, es mentira. No sé si hubo alguna situación pero a mí Darthés me dejó sin argumentos cuando me contó que ella lo quizo avanzar. En todo caso estoy segura que él no la violó", agregó Carla Lescano. Burlando salió rápidamente a declarar a los medios. "Ahora quiero saber qué opinan los que detractaron a Juan Darthés", desafió.

Del otro lado, salió Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, quien consideró que la declaración de la hermana es una prueba "muy débil" porque "la media hermana habla de algo que cree. Dice: 'Yo no le creo'. Y la Justicia no se basa en creencias, esto se define con pruebas".

El equipo que lleva adelante la denuncia anunció que presentará en la Justicia de Nicaragua el testimonio de las actrices mellizas María Sol y Belén Berecoechea, de Patito Feo, y a las que Fardin les contó lo presuntamente sucedido durante la gira de 2009. "Resta esperar que la fiscalía de Managua acepte que una fiscalía argentina tome el testimonio y lo remita al país donde está radicada la denuncia", explicó la abogada. Además de ellas, "hay más testigos", pero no dio más precisiones.

Abogado en Nicaragua

En tanto, el abogado César Guevara, ex procurador penal de Nicaragua, se presentó ante la Justicia de Nicaragua para asumir la defensa de Juan Darthés. Eilyn Margarita Cruz Rojas, abogada de Fardin en Nicaragua , dijo que "por ahora no tenemos constancia de que la defensa haya presentado alguna prueba".

Tanto Cruz Rojas como Guevara son profesionales que han ocupado altos cargos en la Justicia nicaragüense: el defensor de Darthés fue Procurador Penal Nacional, y la abogada fue fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público.

El 8 de enero se reiniciaron las actividades en ese país luego de la feria judicial. La presentación de defensor nicaragüense del actor ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público que investiga el caso desde el 4 de diciembre último, se concretó ayer. Ahora restan esperar medidas de prueba ordenadas por la Justicia nicaragüense.