La Fiscalía de Nicaragua acusó por violación a Darthés y pidió detenerlo

La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó ayer por violación agravada y solicitó una orden de captura para el actor Juan Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz Thelma Fardin, confirmaron sus abogadas.

"Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", señaló la Fiscalía en la causa iniciada por Fardin.

En diciembre último, Fardín denunció en la Justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el Hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo "Patito Feo".

En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz.

La acusación fiscal fue radicada en el Juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua, y las abogadas destacaron que "se trata de un caso excepcional, ya que el 97 por ciento de las denuncias por violación no prosperan mientras que sólo el 1 por ciento obtiene una condena".

Es una demostración del impacto que sigue teniendo la denuncia realizada por la actriz, que generó a fines del año pasado un aumento de consultas al programa "Las Víctimas contra las Violencias" de un 1.240 por ciento en 48 horas, tal como recordaron ayer Cartabia y Cruz.

Lo mismo ocurrió en la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal (MPF), que desde fines del año pasado recibe "entre tres y cinco consultas semanales" por abuso sexual, según un informe que el organismo difundió en junio de este año. Luego de iniciar el proceso judicial en Nicaragua, Fardín realizó una conferencia de prensa en Buenos Aires, junto a sus compañeras del colectivo Actrices Argentinas.

También decidió contar detalles de la violencia sexual que sufrió a través de un video y en un libro que presentó este año.

Conocida la denuncia, Darthés se fue a Brasil, país donde nació. "Brasil no extradita connacionales, pero no por esa razón deja sin efecto los causas", explicó en diciembre último Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UfemFEM).

La UFEM realizó un trabajo de cooperación con la Fiscalía de Género de Nicaragua "para investigar los hechos ocurridos y hemos obtenido este resultado, que es la excepción a una regla de la impunidad sostenida durante muchos años", resaltaron las abogadas de Fardín.

También las actrices Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos hicieron público que fueron víctimas de violencia sexual por parte de Darthés.

El 5 de octubre último el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 sobreseyó a Co en la causa penal iniciada en su contra por Darthés por injurias, por entender que hubo "dilaciones" y "una evidente falta de interés" en continuar con el proceso, ya que el actor no se presentó a las audiencias.

"El caso de Thelma no es único ni excepcional. Ella es una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Su valentía, sostenida por un amplio colectivo de mujeres, impulsó a muchas otras personas a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria", dijeron Cartabia y Cruz.

Fardín contó el abuso en el hotel

Thelma Fardín contó que al querer entrar a su cuarto en el hotel se da cuenta de que su tarjeta “estaba desmagnetizada”. “Yo venía de la pileta y estaba con un shorcito básico, un vestidito arriba y la toalla. El me dijo: «No podés bajar a la recepción. ¿Por qué no llamás desde mi habitación y que te suban una tarjeta?». Estoy haciendo esa llamada y me empieza a besar el cuello desde atrás. Me quedé paralizada. Incluso hoy si estoy haciendo una llamada y me empiezan a hacer eso me parece desubicado. En ese momento me desconcertó por completo. Él me agarra la mano, me da vuelta, me hace que lo toque, me muestra que estaba erecto y me dice: «Mira cómo me ponés»”, contó.