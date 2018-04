La Feria del Libro abrió con una protesta docente

La escritora Claudia Piñeiro reivindicó ayer la escritura literaria "como un trabajo", destacó el rol de la mujer en la industria cultural, reclamó la presencia del Estado en la promoción de la lectura y apoyó la despenalización del aborto durante la apertura de la 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, interrumpida por la protesta de docentes y estudiantes porteños.

"Hay un estado de indefensión de los escritores ante ciertos usos y costumbres que deberían ser revisados", dijo Piñeiro durante su discurso inaugural, luego de que hablara Martín Gremmelspacher, presidente de la Fundación El Libro, y de que el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, debiera suspender su alocución ante una ruidosa protesta contra el proyecto de creación de la Universidad de Formación Docente.

"Yo fui al profesorado de matemática así que, como ustedes, pido que retiren el proyecto ", dijo Piñeiro para calmar los ánimos y como preámbulo de su discurso, luego del cual el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, tampoco pudo hacer uso de la palabra: "Lamentablemente una patota de autoritarios nos impidió hablar en la inauguración de la Feria del Libro. Pretender dar lecciones de democracia acallando voces tiene un único nombre: fascismo", declaró Avelluto en redes sociales.

Corte, sin funcionarios

Luego se procedió al corte de cinta, sin la presencia de los funcionarios, dejando así inaugurada la 44ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Vestida de verde, en alusión al proyecto por la despenalización del aborto, Piñeiro se refirió en su discurso a la difícil situación de los escritores dentro de la industria editorial, y destacó el rol de la mujer en el campo cultural: "El error o el olvido denotan la discriminación", aseveró ante el hecho de ser la cuarta mujer que inaugura este encuentro luego de 44 ediciones.

Y agregó: "Los escritores no tenemos sindicato", aunque "somos un engranaje de una industria que genera bienes y servicios" por lo cual "nuestra tarea tiene que ser honrada por lo que es: trabajo".

Además, reclamó que la promoción de la lectura se convierta en una política de Estado: "Nadie nace lector, se llega a ser lector transitando un camino de iniciación, y sin lectores no hay literatura".

Más adelante se refirió a la necesidad de que los escritores asuman su rol de "intelectuales" para intervenir en las discusiones públicas, ya que, como sostuvo el autor británico Graham Greene, "el lugar del escritor es el del conflicto con la autoridad".

Como integrante del colectivo de escritoras que días atrás firmó un manifiesto a favor de una ley que sancione la despenalización del aborto, Piñeiro aseguró: "En dos de mis novelas y en un cuento toqué la temática, pero no me arrogué la vida de mis personajes, no los hice actuar como yo hubiera actuado".

Y concluyó mencionando una veintena de títulos donde la interrupción del embarazo se aborda desde diferentes puntos de vista, de autores argentinos y extranjeros como Sergio Olguín, Guillermo Martínez, Ariana Harwicz, Liliana Hecker, William Faulkner y Richard Yates.

Montevideo, invitada

En tanto, Martín Gremmelspacher se había referido minutos atrás a la participación de Montevideo como ciudad invitada de honor de esta edición de la Feria: "Nos ha sorprendido y los sorprenderá con un programa rico y diverso", y recomendó especialmente el área de diversidad sexual "Orgullo y prejuicio", una de las novedades de la Feria, al que definió como "un espacio pionero cuyo eje será la sexualidad y la cultura".

Además anunció que este año "la Fundación El Libro realizará siete ferias en todo el país", y destacó que "antes de esta apertura oficial hubo 12 mil profesionales del libro que participaron de las jornadas profesionales".

"Me veo obligado a hacer mención a la caída de ventas del mercado editorial", agregó Gremmelspacher, y finalizó su intervención agradeciendo a "todo el personal de la Fundación,

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se extenderá hasta el 14 de mayo en el predio de La Rural de Palermo, contará este año con 400 stands y más de 100 invitados Internacionales de la talla de Paul Auster, Yasmina Reza, Mario Vargas Llosa, John M. Coetzee, Richard Ford y Arturo Pérez-Reverte.

Este año la apuesta va de la mano de las letras uruguayas, la programación para jóvenes hará lo suyo con un encuentro de Booktubers, otro de Bookstagrammers y una convención de Bloggers; y como novedad se estrena el espacio Diversidad Sexual y Cultura dedicado a pensar la producción cultural, artística y política de las distintas comunidades sexuales.

reclamo. Un estudiante cruza al ministro de Cultura Enrique Avogrado.