En 2011 la modelo Romina Seferian denunció públicamente a Ricardo Darín de haberla acosado en un boliche y señaló que Florencia Bas, esposa del actor, la golpeó y la amenazó con una botella de cerveza.

La pareja en aquel momento desmintió el hecho. Pero ahora la modelo reapareció en Incorrectas, el ciclo de Moria Casán, para contar el episodio que vivió. Y fue el Chino Darín quien salió a defender el nombre de sus padres.

Embed Estuve ahí y NO fue eso lo que pasó. Tampoco fué como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre.

Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que “es todo un caballero”, búsquenlo.

Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después. — Chino Darín (@chinodarin) 15 de enero de 2019

"Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que 'es todo un caballero', búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después", twitteó el actor, negando el relato de la modelo.

La joven contó que esa noche de 2011 estaba en un boliche con amigas y Daría junto a su familia en una mesa cercana. Según el relato de la modelo, cuando la mujer de Darín va al baño, el actor se le acerca, le ofrece un trago y ante su negativa le mete la mano por un agujero que tenía la joven en la calza. Cuando regresa Florencia Bas tomó una botella e insultó a su marido.





>> Leer más: Una modelo denunció a Darín por acoso





Algunos twitteros cuestionaron que acompañe la lucha de Actrices Argentinas y que su postura "depende del denunciado": "No estoy bancando a una piba, no te confundas. Las pibas no necesitan que yo las 'banque'. Las respeto y eso es suficiente. Estoy expresándome a favor de un movimiento que considero necesario; manifestando cosas que pienso, admiro, detesto y celebro de verdad", escribió.

Embed No estoy bancando a una piba, no te confundas. Las pibas no necesitan que yo las “banque”. Las respeto y eso es suficiente. Estoy expresándome a favor de un movimiento que considero necesario; manifestando cosas que pienso, admiro, detesto y celebro de verdad. — Chino Darín (@chinodarin) 15 de enero de 2019