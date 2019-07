La criptomoneda de Facebook preocupa al Congreso de EEUU

Legisladores estadounidenses cuestionaron en una audiencia en el Congreso la creación de Libra, la criptomoneda de Facebook, mientras que en simultáneo los ministros de Finanzas de los países más industrializadas del mundo coincidieron en la necesidad de enfrentar la "emergencia" de las monedas digitales.

David Marcus, el responsable de Facebook para esta criptomoneda impulsada también por otras 27 empresas, se presentó en la Cámara de Representantes después de haber escuchado los cuestionamientos de los integrantes de la comisión bancaria del Senado, en donde recibió por igual críticas de las bancadas republicana y demócrata.

Las inquietudes de los representantes (diputados) pasaron por saber cómo la empresa evitaría que la criptomoneda se utilice para actividades ilegales como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, cómo garantizaría una protección suficiente a los consumidores y cómo gestionaría la privacidad de sus usuarios.

"Tengo serias preocupaciones con los planes de Facebook para crear una moneda digital y una billetera digital", expresó en el discurso de apertura Maxine Waters, presidenta de la comisión de Servicios Financieros de la Cámara baja. "Si el plan de Facebook llega a buen término, la compañía y sus socios producirán un inmenso poder económico que podría desestabilizar las monedas", aseveró la legisladora demócrata, citada por la cadena CNBC.

Su compañera de bloque Carolyn Maloney solicitó que la red social se comprometa a realizar una prueba piloto de Libra con un millón de usuarios bajo supervisión de la Reserva Federal y otros reguladores financieros. Desde la bancada republicana, Ann Wagner dijo estar "preocupada de que una fecha de lanzamiento en el 2020 represente una profunda insensibilidad sobre cómo Libra podría impactar la seguridad financiera de los Estados Unidos, el sistema financiero global, la privacidad de las personas en todo el mundo, la actividad criminal y los derechos humanos internacionales".

Marcus, que no se comprometió con el programa piloto, señaló -como lo había hecho ayer en el Senado- que Facebook no emitirá Libra hasta tanto no se hayan abordado todas las preocupaciones regulatorias que surgieran. Además, sostuvo que la empresa había presentado el proyecto en una etapa temprana de su desarrollo para conocer los comentarios y las preocupaciones de todas las partes interesadas.

La audiencia de hoy resultó más tensa que la de ayer, ya que desde la víspera circuló un proyecto de ley para prohibir tanto a Facebook como a las demás empresas de tecnología el ingreso al terreno de los servicios financieros. Facebook y otras 27 empresas nucleadas en la Asociación Libra -entre las que figuran Visa, Mercado Libre, Uber, Spotify y Airbnb- dieron a conocer a mediados de junio su intención de lanzar en 2020 una criptomoneda para realizar pagos de servicios y transacciones entre personas a través de WhatsApp y Messenger.

El potencial gigantesco de esta criptodivisa, al contar de entrada con la base de la red social -de más de 2.380 millones de usuarios en el mundo-, ha generado desde su anuncio inquietud entre los reguladores de distintos países del mundo.

En Francia, los ministros del G-7 (el grupo que reúne a las siete economías más industrializadas del planeta) reunidos al norte de París se mostraron de acuerdo en la necesidad de enfrentar la emergencia de Libra y demás monedas digitales. Existe "un gran consenso sobre la necesidad de actuar con rapidez" en este tema, aseguró un participante citado en anonimato por el diario The New York Times.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, adelantó en una entrevista publicada por el diario italiano Il Corriere della Sera que existe una "línea roja" y es "que Libra no debe transformarse en una moneda soberana".

"Hoy en día no se dan las condiciones para que esta moneda, la Libra propuesta por Facebook, siga adelante", agregó.

En el mismo sentido, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo estar "convencido de que debemos actuar con rapidez y que no podemos seguir adelante sin que se resuelvan todas las cuestiones legales y reglamentarias".