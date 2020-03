La compleja tarea de informar y aconsejar sin generar pánico

Cubrir la historia del coronavirus requiere de gran cuidado y constante atención. Organizaciones noticiosas que intentan informar responsablemente sobre la creciente crisis sanitaria se enfrentan a la tarea de transmitir su seriedad sin causar pánico, mantenerse al día con el torrente de información mientras mucho sigue siendo un misterio, y aconsejar continuamente a lectores y espectadores cómo mantenerse a salvo. "Es una historia de 24 horas al día, siete días de la semana, alrededor del mundo", dijo Michael Slackman, editor internacional del diario New York Times.

El Times mantiene blogs noticiosos sobre el coronavirus que se actualizan las 24 horas del día, con editores en Nueva York, Londres y Hong Kong dividiéndose la responsabilidad. El canal de Slack creado para que los periodistas de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press discutan la cobertura y contribuyan a la historia tiene más de 400 miembros. A partir del lunes, en el boletín informativo matutino de NBC News sólo se habla de la enfermedad. El coronavirus ha enfermado a miles, puesto en cuarentena a millones e hizo que tambaleen los mercados financieros, todo esto mientras algunos críticos dicen que la cobertura es exagerada. "Es difícil decirle a la gente que ponga algo en contexto y se calme cuando las medidas que se han tomado en muchos casos son muy fuertes e impredecibles", dijo Glen Nowak, director del Centro de Salud y Comunicación de Riesgo del Grady College en la Universidad de Georgia. Es lo que los periodistas a cargo de la cobertura dicen que deben hacer. "Hemos estado proporcionando muchas explicaciones, listas de preguntas y respuestas, tratando de exponer con un lenguaje claro y simple cuáles son los síntomas y qué significa la enfermedad para la gente", dijo Jon Fahey, editor de salud y ciencia de AP. "El miedo es una respuesta natural cuando la gente lee que millones de personas fueron aisladas en China", dijo. Pero también es verdad que, en este momento, el riesgo individual es muy pequeño. Vivian Wang, del New York Times, intentó ilustrar algunas de las complejidades a la hora de escribir sobre una enfermedad que causó casi tres mil muertes. "La mayoría presenta síntomas leves, una dicha que paradójicamente puede hacer que la enfermedad sea más difícil de contener porque muchos no se dan cuenta de que padecen el coronavirus", señaló.