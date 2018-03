adiós. Los hinchas de Fiorentina y Cagliari retiraron ayer la camiseta número 13, en homenaje a Davide Astori.

El futbolista del Club Fiorentina Davide Astori murió por un paro cardíaco, según los primeros resultados de la autopsia que se le realizó ayer al italiano.

Astori falleció en la madrugada del domingo a los 31 años mientras dormía en un hotel de Udine, donde estaba concentrado con Fiorentina para medirse con Udinese en un partido de la Serie A.

La autopsia fue realizada en Udine por dos médicos designados por la Fiscalía. Los doctores señalaron, según medios locales, que la muerte de Astori "tenga probablemente un origen bradicárdico". El ritmo del corazón se le fue ralentizando hasta que se la paró del todo.

"Hasta el momento, nada apunta a unas causas que no sean naturales", indicó el fiscal Antonio de Nicolo

No obstante, para tener un diagnóstico definitivo se requiere de un examen más profundo de las muestras del tejido, señaló el diario La Gazzetta dello Sport. Los resultados definitivos se conocerán aproximadamente en 60 días. El cuerpo del futbolista será trasladado a Florencia, donde hoy se instalará la capilla ardiente. El funeral será mañana en la Basílica de Santa Croce, las 6, hora de la Argentina.

Retiran la casaca número 13

Por su parte, los clubes Fiorentina y Cagliari anunciaron ayer la retirada del número 13, la casaca utilizada Davide Astori en esos equipos, para honrar al defensor fallecido a los 31 años el pasado domingo por un paro cardíaco.

"Para honrar su memoria y hacer indeleble el recuerdo de Davide Astori, Fiorentina y Cagliari han decidido retirar la camiseta con el número 13", anunciaron los dos clubes en los que Astori fue capitán, a través de un comunicado.

Fiorentina, que contaba con Astori desde 2015, acompañó su nota con una foto del defensor en día de su debut, mientras que Cagliari, en donde actuó entre 2008 y 2014, publicó una imagen de su ex capitán durante un partido.

Astori fue encontrado muerto el pasado domingo en una habitación de un hotel de la ciudad de Udine en donde el plantel de Fiorentina se encontraba concentrado para jugar ante Udinese por el torneo italiano, señaló EFE.

Tras la muerte de Astori, el fiscal de Udine, Antonio De Nicolo, anunció la apertura de una investigación por homicidio involuntario, un procedimiento que es obligatorio en Italia en estas situaciones.

