Los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Carla Soggiu arrojaron que murió ahogada y los investigadores descartan que haya un plan criminal detrás de la muerte de la joven. Siguiendo esa misma hipótesis, el papá de la joven de 28 años admitió que veía a su hija "muy confundida y estresada" y contó que "no sabía nadar". Carla apareció el sábado en aguas del Riachuelo, muerta. Se la buscaba desde el martes pasado, cuando desapareció luego de apretar dos veces el botón antipánico que llevaba desde diciembre, cuando sufrió una agresión sexual de parte de su ex pareja. Sin embargo, este está detenido desde el 27 de diciembre, precisamente por haber atacado a Carla. La joven padecía hidrocefalia, algo que pudo haber influido en un cuadro de confusión.

"Carla estaba muy confundida y estresada por lo que estaba viviendo. Se venía alimentando muy mal. Pesaba 45 kilos", señaló Alfredo Soggiu al canal C5N. Para Alfredo, su hija "no pudo soportar la presión que tenía en la cabeza" y relacionó el desenlace fatal con el episodio de violencia por el cual denunció a su ex marido. Ella aseguró que había sido amenazada, secuestrada, golpeada y violada por él, Sergio Fuentes. Está detenido por esta causa desde el 27 de diciembre, de modo que no pudo asesinar a Carla.

El padre de la chica recordó que el día en que desapareció, el martes pasado, había llovido mucho y el río estaba más alto de lo habitual. "Es jodido salir del barro. Mi hija no estaba fuerte y hacía tiempo que comía mal. No creo que se haya suicidado", dijo su padre. Carla vivía a pocas cuadras del Riachuelo, pero se perdió al salir de su trabajo. Un amigo la acompañó a tomar un colectivo porque esa tarde llovía. Luego se perdió su rastro hasta que apretó el botón antipánico dos veces, a las 20.07 y a las 21.14. Sus contactos fueron confusos y dijo estar "desorientada". También se refirió a una calle "de barro" y a tener agua en la cara. No pudieron localizarla en ese momento. El sábado a las 6.30 operarios que trabajan en la limpieza del Riachuelo hallaron su cuerpo flotando.

Según los forenses, el cadáver de Carla no presenta ningún tipo de herida ni golpe. a excepción de una lastimadura en un ojo, de aproximadamente 20 días. Estiman que esa lesión podría haber sido ocasionada por su ex, tal como ella había denunciado. Alfredo no descarta que su hija haya perdido noción del tiempo y del espacio a raíz de la situación traumática que atravesaba, incrementada por las amenazas telefónicas de la familia de su ex pareja. "Se le extendió la perimetral al padre, la madre y el hermano mayor de él", contó.

El papá de Carla pidió: "Quiero que al cuerpo de mi hija lo vea un neurocirujano. Si es posible el médico que la operó (por la hidrocefalia, cuando era adolescente), para que me diga si lo que yo pienso puede ser factible o no. Para mí ella estaba confundida y estresada". Ahora se comparará el plancton (microrganismos del agua) que se halló en el corazón y médula ósea de Carla con el del Riachuelo para determinar si se ahogó allí. El teléfono de Carla todavía no fue encontrado, pero sí se halló en sus pantalones el celular que hacía de botón antipánico. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que fueron tres las conversaciones que tuvo Carla con la Central de Alarma de la Policía luego de activar el botón antipánico. En el segundo contacto Carla alcanza a decir: "Tengo agua en la cara. La cara tapada". El último de los llamados duró 12 minutos y la conversación fue dramática. Por respeto a la familia desde la justicia hicieron especial hincapié en que no se filtre. Por el momento, los investigadores descartan que haya un plan criminal detrás de la muerte.