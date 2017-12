El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, informó hoy que analiza en particular un "contacto" a 477 metros de profundidad que muestra una "imagen deformada" que será analizada por diferentes softwares para determinar si se trata del submarino ARA San Juan, desaparecido hace 17 días con 44 tripulantes a bordo.

"Hoy se decidió investigar un contacto a 477 metros de profundidad. Hay otros tres que también están siendo investigados, entre 700 y 900 metros", remarcó el representante de la Armada en la conferencia de prensa brindada en la sede del edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro.









Se trata de los cuatro "contactos debidamente posicionados" sobre los que ya informó ayer, luego de haber descartado otros dos después de verificar que se trataba de un pesquero chino hundido en el año 2000 y el otro, al parecer, un buque de pesca de calamar, probablemente ilegal.

Según precisó hoy Balbi, todos los contactos revisten una "clasificación de confianza" basados en parámetros como las "diferentes profundidades".

En ese marco, el vocero de la Armada explicó que se tratará de descender a los 477 metros de profundidad para "constatar si es el submarino", aunque admitió que "no hay un escenario compatible con la vida humana".









"La imagen muestra una deformación en el fondo del mar, pero es muy imprecisa y difícil de interpretar", sostuvo el portavoz, para lo cual se utilizará un "vehículo sumergible remoto" para intentar "visualizar el contacto y ver si corresponde o no" al ARA San Juan.

Para tratar de ubicarlo, precisó que se comenzaron a utilizar sistemas de "magnetismo que permiten que las ondas sonoras reflejen en una pantalla lo que se observa", pero resaltó que la "imagen que muestra es una deformación en el fondo, y que de acuerdo a la escala utilizada por un software" será identificada, lo que es "difícil porque se trata de energía acústica".

Por otra parte, ratificó "los dos compromisos" tomados por las autoridades nacionales vinculados a "seguir con la búsqueda del submarino Ara San Juan hasta agotar todos los medios" y a "seguir acompañando a los familiares".





La ratificación del compromiso de acompañamiento a los familiares se produjo luego de que ayer el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dialogó con los allegados a los 44 tripulantes de la nave desparecida desde el 15 de noviembre pasado en la base naval de Mar del Plata.

En tanto, ante una consulta, afirmó que "no hay indicios de que haya habido una explosión hacia afuera pero si sabemos que hubo un evento coincidente con una implosión, lo que no se transmite afuera del casco siempre que el casco no haya sido deformado"; sin embargo insistió en que "no" es la intención "conjeturar".

Aseguró, además, que "no hay un tiempo estipulado para esta búsqueda", tal como sí existió respecto de los rescates con vida en el mar, los que finalizaron por "el tiempo transcurrido, la consideración de condiciones extremas y adversas, y el hecho de que no haya habido evidencia del submarino en la superficie, ni rastros de naufragios", enumeró.

"Hoy estamos abocados a este contacto, no puedo explicar si es por sí o por no -el submarino buscado- pero estamos tratando de llegar al fondo".

Además, aclaró que "no se puede precisar el tiempo que esto demandará".

En la actualidad quedan 5 unidades de búsqueda en la zona y hoy se sumará un sumergible ruso.