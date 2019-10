La agresión de una dirigentemacrista al PJ: " A los monos hay que darles banana"

La derrota de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en las elecciones del domingo generó en algunos representantes de Juntos por el Cambio una ira que transformaron en mensajes discriminatorios.

Una candidata a diputada nacional y actual diputada provincial en La Pampa por la alianza gobernante publicó en sus redes sociales y en su estado de Whatsapp una imagen que comparaba a los votantes del Frente de Todos con monos. Una funcionaria de la Casa Rosada también lo habría publicado, de acuerdo a las denuncias plasmadas el fin de semana en las redes.

"A los monos hay que darles banana. Se les quiso dar educación y cultura. Se les quiso dar futuro. Se les quiso dar pavimento y cloaca. Se les intentó explicar que eran libres. Se les intentó convencer de que pueden esforzarse y aspirar a algo más", decía el posteo de Adriana Leher, en una clara alusión a los resultados electorales del domingo, cuando la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner venció 48 a 40 al binomio oficialista de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

Para reforzar la estigmatización hacia los electores, luego aclaraba que "el mono sólo quiere bananas" porque "se queda adentro de la jaula, cómodo y haciendo caca en una zanja". "Enseñándole a sus hijos como comerse los piojos, tal como le enseñó su abuelo a él. El mono grita y canta como en la selva. Se cree libre, pero está preso? y contento porque le alcanza para bananas", remataba el duro mensaje de la docente y dirigente pampeana.

La foto había circulado el domingo en los muros de los cambiemitas. En las redes sociales denunciaron que la directora de Planificación de Eventos Presidenciales del Gobierno, Cecilia Negro Farrell, lo publicó en su Facebook. La diputada provincial pampeana reconoció haber compartido el contenido en diálogo con medios locales y calificó lo sucedido como "un exabrupto recortado de las redes sociales". "No nombré a nadie y no fue mi intención agredir a nadie, si alguien se sintió identificado pido disculpas. Mi mamá es peronista", intentó justificarse la legisladora pampeana, quien fue candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio secundando al radical Martín Berhongaray.

El ex futbolista Carlos Javier Mac Allister, candidato a gobernador y diputado nacional por el PRO, saltó también a desligarse de la representante de su partido. "Lo único que quiero dejar claro es que la publicación de Adriana Leher no es para nada mi sentimiento ni mi parecer, no estoy de acuerdo, fueron desafortunadas", planteó Mac Allister. La secretaria de ATE General Acha, Norma Ojeda, expresó su repudio a la actitud "vergonzosa" de la diputada, pero además reclamó que no vuelva nunca más a su trabajo como educadora porque "una docente que piensa de esta manera no puede estar frente a los alumnos".