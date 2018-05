La actriz Esmeralda Mitre denuncia abuso sexual del presidente de la Daia

La actriz Esmeralda Mitre denunció ayer que sufrió abusos sexuales por parte del presidente de la Daia, la principal entidad política judía de Argentina, el rosarino Ariel Cohen Sabban, quien fue desplazado del cargo al estallar el escándalo.

El dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) presentó el fin de semana su renuncia al conocerse un comunicado de la actriz, hija del dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre.

Esmeralda Mitre reveló ayer detalles de los abusos que sufrió y denunció que recibió una extorsión. Hasta el momento, Cohen Sabban no se manifestó públicamente sobre el tema.

El encuentro entre Mitre y Cohen Sabban tuvo lugar luego de que la actriz fue a pedir disculpas públicamente a la Daia tras haber dicho durante una entrevista que en el Holocausto no había habido tantas víctimas como se creía, al intentar relativizar declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) de su ex esposo Darío Lopérfido, un dirigente político que dirigió el Teatro Colón, fue secretario de Cultura y su último cargo fue como agregado cultural en la embajada argentina en Berlín.

"Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran seis millones pero no eran tantos", expresó Esmeralda Mitre en abril al portal Infobae, desatando un escándalo.

La actriz confirmó ayer su acusación de acoso contra el desplazado titular de la Daia, Ariel Cohen Sabban, y detalló que tras tocarle "un pecho" e intentar besarla, le dijo que se quedara "tranquila" que no la iba a "garchar".

"Quedate tranquila que no te voy a garchar", le dijo el dirigente comunitario a Mitre, según contó la actriz al hablar del episodio ocurrido durante un encuentro a solas en su casa de barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires.

Según explicó ayer la artista a radio Mitre, luego de la reunión en la Daia, el presidente de la entidad judía le propuso seguir la conversación en la casa de ella al día siguiente.

Al llegar, Cohen Sabban "se sentó en un sillón y me pidió que me sentara a su lado". "Me siguió abrazando cada vez con más fuerza y me dijo que para pagar el daño de mis dichos además de ir al museo tenía que viajar a Alemania con 10 ó 12 estudiantes para ir a visitar campos de concentración", declaró.

Mitre afirmó que quedó sorprendida con el pedido y le preguntó cuánto le costaría ese viaje: "Me dijo que me iba a salir unos 80 mil dólares. Le dije que esa plata no la tenía e insistió con que no pasaba nada y que podía pagarlo en cuotas si quería". Luego de ese pedido, la actriz dijo que Cohen Sabban la volvió a abrazar y abusó de ella. "Me toca un pecho y me quiere dar un beso. Primero en el cuello y después en la boca, yo justo me corro y lo esquivo. Entonces me levanto del sillón y le digo que se tiene que ir, porque yo tenía otra reunión pactada también en mi casa. Se había puesto muy violento todo, cada vez quería más", relató.

La situación tuvo lugar poco después de haber visitado en abril pasado la sede de la entidad para pedir disculpas por sus declaraciones sobre el Holocausto, y tras su denuncia la Daia le pidió la renuncia a Cohen Sabban.

"Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo «te tenés que ir» y me dice «no, por favor, por favor» y se pone nervioso. Entra como en una crisis", relató Mitre.

El sábado, la Daia informó en un comunicado que su Consejo Directivo le solicitó la renuncia al presidente de la entidad "a partir de los hechos de público conocimiento". En su lugar asumió ayer el vicepresidente primero, Alberto Indij.

"Es el mecanismo que disponemos hasta que la situación se aclare. No podemos decir de ninguna manera que todo el episodio sea cierto, pero la situación es insostenible", explicó Indij a la prensa.