El futuro presidente Alberto Fernàndez se reunió con el empresario farmacéutico Alejandro Roemmers, quien le ofreció una donación de seis mil libros y manuscritos del escritor Jorge Luis Borges, con los cuales se creará el "Museo Borges", informó el mandatario electo.

"El escritor y empresario Alejandro Roemmers me ofreció donar al Estado argentino más de seis mil libros y manuscritos de Jorge Luis Borges de su colección", dijo Fernández en su cuenta de Twitter. "Con ese aporte vamos a crear el Museo Borges, en homenaje al hombre más grande en las letras que ha tenido nuestro país", reveló Fernández. Roemmers, quien preside la Fundación Argentina para la Poesía y cuyo abuelo creó los Laboratorios Roemmers, le regaló y dedicó a Fernández su libro "El regreso del joven príncipe". La novedad generó la reacción de la ex esposa y albacea de Borges, María Kodama, quien aseguró que el material ofrecido por Roemmers "es robado". Cuando le consultaron sobre la intención del escritor y empresario Alejandro Roemmers de donar libros y manuscritos del propio autor de "El Aleph", Kodama lanzó: "Son todas cosas robadas, son todas cosas que esta señora (en alusión a Epifanía "Fanny" Uveda de Robledo, la histórica empleada doméstica de la familia Borges) sacó de la casa". "No me va ni me viene. La obra de Borges siempre estuvo aparte de toda política. Que lo cree. Me resulta indiferente. Cada uno hace lo que quiere: nadie consulta nada, ni nadie respeta nada. Este país es así", agregó sobre la creación del museo, en declaraciones a la agencia de noticias NA.

Hay un Museo Borges

Lo particular del caso es que ya existe un Museo Borges, administrado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, quienes ante la consulta de la web Infobae aseguraron que desconocen el proyecto para construir un nuevo espacio dedicado al autor de "El Aleph".

La sala está localizada en Anchorena 1660, del barrio porteño de Palermo, en la casa en la cual vivió la familia Borges entre los años 1938 y 1943 y donde escribió "Las ruinas circulares".

Roemmers, además de autor, preside la Fundación Argentina para la Poesía, y su novela fue incluida en el programa de lectura de chicos de séptimo grado en la ciudad de Buenos Aires en 2013, a instancias de la cartera educativa que conducía entonces Esteban Bullrich. Durante este año se produjeron múltiples homenajes a Borges, desde encuentros, lecturas colectivas y publicaciones sobre su obra, que sigue despertando pasiones entre los lectores. Incluso, el propio Alberto Fernández comentó su deseo de reemplazar los billetes actuales con figuras de animales por otros con imágenes de referentes de la cultura, entre ellos Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato y Alejandra Pizarnik.