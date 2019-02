Jujeño accidentado en Bolivia fue "rescatado" por la provincia

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó la atención que se brinda en Bolivia a los argentinos cuando visitan ese país, al señalar que "los tratan muy mal". La polémica con Bolivia surgió nuevamente ante el caso de un músico jujeño que estuvo internado en Cochabamba por un accidente de tránsito. De un hospital público boliviano lo derivaron a una clínica privada por la complejidad de sus heridas. Debió pedir auxilio a las autoridades argentinas y Morales envió un avión ambulancia para repatriarlo, dado que no podía afrontar el costo de continuar su tratamiento médico en Bolivia. Además, Jujuy debió pagar la cuenta, no solo de la clínica privada sino también del hospital público que lo atendió en la emergencia. El caso es uno más de muchos y evidencia que no hay principio de reciprocidad entre ambos países.

"Señor cónsul, no sea hipócrita. No es el primer reclamo que hacemos. Tratan muy mal a los argentinos en Bolivia", aseveró el gobernador Morales a través de Twitter al responder dichos del cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamaní. "Deberían ocuparse de devolverle el dinero pagado (por la internación) en Bolivia a la familia Vilca", agregó el mandatario en relación a la familia del músico Manuel Vilca, de 35 años, quien ayer retornó a Jujuy en un avión sanitario del gobierno de la provincia.

El cónsul boliviano había dicho antes a una radio que "hubiese sido muy bueno que coordinemos las instituciones, se podría haber coordinado con el consulado, con el comité de relaciones exteriores". Morales también publicó una carta abierta al presidente Evo Morales. "Este es uno de los miles de casos de maltrato y de falta de la mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro pueblo", señaló el gobernador jujeño. "Su actitud y la de su gobierno para con los ciudadanos argentinos es repudiable. Me da mucha indignación la injusticia. Y a usted le tendría que dar mucha vergüenza". Aseguró que "muchos argentinos tienen que pagar sumas importantes y deambular por nuestros consulados y embajada (en Bolivia) para poder cancelar deudas que sus compatriotas bolivianos en argentina nunca abonan, porque son atendidos gratuitamente en este generoso país".

Manuel Vilca se accidentó en Oruro el 8 de diciembre, y luego de unos días de estar internado en un hospital, donde se le hizo una cirugía de un pie, fue derivado a una clínica de Cochabamba. Aquí le pedían 10 mil dólares por hacerle una cirugía de columna. Antes de dejar el país debió pagar las dos cuentas, tanto la del hospital público como la de la clínica. De otro modo no lo dejaban salir. Los ciudadanos argentinos deben pagar la atención médica en Bolivia, aún en un hospital público. No existe el principio de reciprocidad, pese a que en Jujuy y otras provincias los ciudadanos bolivianos reciben atención gratuita.

Ayer el músico fue trasladado en un avión sanitario de la provincia a un hospital de la capital jujeña. La madre del joven, María Calisaya, aseguró que su hijo "está bien" a la espera de ser intervenido por una fractura lumbar. La mujer agradeció al gobierno de Jujuy por pagar los gastos médicos, porque las autoridades de Bolivia no lo dejaban salir del país a su hijo, ante la imposibilidad de pagar los honorarios.

Sin dinero

"Como era imposible juntar ese dinero, no me quedó otra que salir en los medios, no tenia ni el dinero para el traslado", explicó la mujer. Calisaya contó lo que sufrió mientras su hijo estuvo internado en Bolivia, ya que además explicó que no le hicieron una tomografía. "Era imposible juntar esa cantidad, ni siquiera me querían dar a historia clínica, lo que único que puedo decir es que tuvo que pagar el Gobierno esa plata para poder salir de Bolivia", añadió.

Por su internación de cinco días en el hospital público Oruro le cobraron 121.312 pesos argentinos y 7.000 dólares en la clínica, pero además el gobierno de Jujuy abonó otros dos mil dólares para que lo dejaran salir de Bolivia.

Calisaya dijo que ahora su hijo debe ser operado por aplastamiento de la primera vértebra lumbar y la décima segunda dorsal y que "necesita un implante de titanio". Vilca, de 35 años, sufrió graves heridas al accidentarse cuando se encontraba de gira junto a su banda "Diez Puntos" en la ciudad de Oruro.