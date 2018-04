Juan Cruz Sanz, tras la filtración de sus videos íntimos: "Tengo una vida destrozada"

El pasado viernes se filtraron fotos y videos de Juan Cruz Sanz, que a su vez fue defenestrado en las redes sociales por Natacha Jaitt. Tras la palabra de su abogado, el periodista realizó su descargo: "Tengo una vida destrozada".

Con un mail que leyó Daniel Gómez Rinaldi en Implacables, el programa de Canal 9, Juan Cruz habló sobre lo que siente en este momento. "Sólo piensen que tengo dos hijas chiquitas, por favor, y una vida destrozada. Ni yo entiendo la maldad y la brutalidad de hacer eso con alguien", aseguró.

Vale recordar que luego de que Natacha lo intentara vincular con los casos de pedofilia que se investigan en el mundo del fútbol, Juan Cruz había realizado un descargo en Cortá por Lozano.

"No entiendo cómo me encuentro en esta situación. No entiendo cuál es el sentido de esta señora para mancharme. Su única vinculación que tiene es una amistad que yo tenía con Leo Cohen Arazi, y digo tenía porque a mí no me interesa tener ningún tipo de relación con una persona que esté involucrada con este tipo de hechos", había explicado.

Este lunes, Sanz ya no ocupó su lugar como panelista del programa de Telefe que conduce Verónica Lozano.

