La farmacéutica y fabricante de productos de higiene personal Johnson & Johnson fue condenada a pagar 4.690 millones de dólares a 22 mujeres y sus familias en Estados Unidos, quienes reclamaron que el asbesto contenido en los talcos de la compañía les hizo desarrollar cáncer de ovarios. El talco de la condena millonaria no se vende en Argentina. Un tribunal en Missouri ordenó pagarles 4.140 millones por daños punitivos además de 550 millones por daños compensatorios.

Seis de las demandantes murieron. La compañía enfrenta más de 9.000 demandas en casos que involucran polvos corporales. Los asbestos son cancerígenos que a veces aparecen en el talco natural, pero fueron removidos de los talcos comerciales en la década del 70, según la Sociedad Americana del Cáncer. El Instituto del Cáncer de Estados Unidos señaló que la hipótesis de que los talcos de higiene femenina pueden ser absorbidos por el sistema reproductor y causar inflamación de ovarios no está respaldada "por el peso de la evidencia". La empresa dijo que está "profundamente decepcionada por el veredicto" y "seguimos confiando en que nuestros productos no contienen asbesto y no causan cáncer de ovarios. Tenemos la firme intención de buscar todos los recursos de apelación disponibles".