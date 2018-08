Jericó entrega diez toneladas de cartas bloqueadas por 8 años

El pasado martes, la ciudad palestina de Jericó entregó las diez toneladas de envíos postales que tenía bloqueadas desde el año 2010 en la frontera jordana.

Así lo confirmaron las autoridades, que llevan ocho años clasificando el correo desde cartas, paquetes, medicamentos, artículos pedidos en línea o incluso sillas de ruedas. Israel, que ocupa militarmente el territorio desde el 1967, impedía la entrada de paquetes a la ciudad desde 2010 por razones de seguridad que no se han precisado hasta que finalmente se ha llegado a un acuerdo.

Ahora los funcionarios han tenido que hacer horas extras ante la gran acumulación de todo tipo de mercancías. Israel llevaba reteniendo envíos postales en la frontera desde 2010. Ramadan Ghazawi, el responsable del Centro de Correos de Jericó, precisó que Israel había autorizado la entrega de esas más de diez toneladas de envíos bloqueados en Jordania "por motivos administrativos", haciendo referencia a los controles de seguridad impuestos por parte del Ejército en la aduana de la frontera del puente de Allenby, sobre el río Jordán. Según ha declarado Ghazaui a la agencia AFP, se tardarán al menos dos semanas en clasificar cartas y paquetes. Israel controla todas las entradas y salidas a Cisjordania, un territorio que ha ocupado durante más de 50 años.

Las autoridades israelíes, por lo tanto, han podido impedir el paso de cualquier tipo de bienes de manera discrecional hasta que finalmente, hace un año se consiguió llegar a un acuerdo. Empleados palestinos ordenan correspondencia sin entregar en una oficina de correos internacional en Jericó, Palestina Empleados palestinos ordenan correspondencia sin entregar en una oficina de correos internacional en Jericó, Palestina (EFE) La entrega de estas toneladas de correspondencia forma parte de una de las medidas tomadas para generar confianza entre israelíes y palestinos.

Según Coordination of Government Activities in Territories (Cogat), asegura que el acuerdo no ha entrado plenamente en vigor, aunque se ha autorizado ahora el paso de los envíos acumulados para desatascar la retención postal.

Por su parte, el ministro palestino de Telecomunicaciones, Alam Musa, ha responsabilizado a las autoridades israelíes por haber retrasado deliberadamente la implementación del acuerdo. Después de estar un largo tiempo retenidos, algunos paquetes han sido dañados.

Con tal de evitar posibles quejas, se prevé que los paquetes lleven una nota adjunta con un texto advirtiendo que el servicio de correos palestino no se hace cargo de los daños causados por Israel.