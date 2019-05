Jeff Bezos lanzó un programa para colonizar la Luna

El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon y de la compañía espacial Blue Origin, presentó esta semana un vehículo de alunizaje que quiere usar para transportar material y humanos al polo sur de la Luna, antes de 2024. El plan de Bezos es muy ambicioso: a largo plazo quiere desarrollar minería e industria pesada en la Luna, aprovechando su baja gravedad, lo que abarataría los costos operativos. En la Luna abundan el aluminio, el oxígeno combinado en minerales así como el hidrógeno. Además el lugar del polo sur elegido por Bezos posee agua en forma congelada, según resulta de exploraciones recientes. "Lo que estoy exponiendo hoy aquí se trata obviamente de una visión multigeneracional. Esto no va a ser una tarea de una generación en específico. Una de las cosas que tenemos que hacer es inspirar a las futuras generaciones", declaró Bezos, dando a entender que el proyecto de colonización lunar no es un proyecto promocional.

Durante una presentación de su empresa Blue Origin en Washington DC, Bezos dio a conocer por primera vez algunos detalles de su próxima misión a la Luna, y mostró por primera vez el aspecto que tendrán tanto el módulo de descenso (lander) como el vehículo de exploración (rover), así como algunas de sus especificaciones y detalles. "Esto es Blue Moon", dijo cuando las cortinas descubrieron la enorme maqueta de una cápsula de alunizaje capaz de transportar 3,6 toneladas de material, y hasta 6,5 toneladas en una versión más pesada. "Es un vehículo increíble, e irá a la Luna", aseguró. El modelo ha sido diseñado durante los últimos tres años, indicó Bezos. Podrá llevar instrumentos científicos, cuatro pequeños rovers, pero también, más adelante, un futuro vehículo presurizado para humanos. Esto es, llevará astronautas.

El objetivo es alunizar en el polo sur de la Luna, una región donde hay agua. Esta puede explotarse para producir hidrógeno, que serviría luego de combustible para los vehículos espaciales y explorar el sistema solar. O bien lanzar cargas de minerales hacia la Tierra.

Bezos no dio ninguna fecha para el primer lanzamiento de ese vehículo, pero dijo que estaría listo para cumplir con el objetivo marcado por la administración de Donald Trump, que prevé enviar a humanos a la Luna antes de 2024.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió en marzo a la NASA que construyera una plataforma espacial en órbita lunar y colocara astronautas estadounidenses en el polo sur de la Luna para 2024, cuatro años antes de lo que se había planeado. "Me encanta", dijo ahora Bezos sobre el plazo de Pence. "Es lo correcto. Podemos ayudar a cumplir ese calendario". La NASA ya ha puesto su mira en el polo sur de la Luna, una región donde se cree hay suficiente hielo recuperable para su uso en la síntesis de combustible y para generar agua potable.

En 2017, el CEO de Amazon reveló sus planes en una charla en el Museo del Aire de Seattle. "Es como si alguien hubiera puesto la Luna tan cerca de la Tierra a propósito: tiene depósitos de agua y está a sólo dos días de viaje con el cohete adecuado", señala Bezos. El empresario buscaría crear según algunos medios, como la revista Esquire, un asentamiento lunar permanente para descongestionar el tejido industrial de la Tierra. Según lo cita, "la Tierra no es un muy buen lugar para la industria pesada. Ahora no tenemos más remedio, pero en un futuro no muy lejano, estoy hablando de décadas, quizás 100 años, comenzará a ser más fácil hacer muchas de las cosas que hacemos actualmente en la Tierra en el espacio: tendremos mucha más energía".

Pero de momento, ni la NASA ni la Agencia Espacial Europea se han pronunciado sobre la oferta de Bezos. Sin embargo, ambos lados coinciden en su objetivo: la Luna.