Jazmín Stuart: "Fui confiada; malintencionada, nunca"

Luego de que se hiciera público un audio en el que Jazmín Stuart invita a otras mujeres a ser parte de la estafa conocida como el telar de la abundancia , la actriz salió a dar explicaciones. En el mensaje de voz que se le adjudicó, explicaba cómo funcionaba "la circulación de dinero" entre las mujeres. La actriz apelaba al "empoderamiento" y ponía como ejemplos casos de éxito de otras mujeres que ganaron mucho dinero con la mencionada estafa. Por el repudio masivo, Stuart tuvo que salir a dar una respuesta. "Fui invitada a un telar, al igual que muchas mujeres más, cuando no se hablaba del tema en los medios. Acepté la invitación con ingenuidad y confianza", aclaró la actriz en su cuenta de Twitter.

Stuart remarcó que no percibió "nada oscuro ni negativo" sobre la maniobra, que hasta fue señalada por la Procelac por su ilegalidad. "Cuando en su momento me tocó transmitir la experiencia, lo hice en los mismos términos en que se me había transmitido", dijo la actriz sobre el audio. En el audio se podía escuchar cómo la actriz exaltaba la experiencia de transitar por el "mandala". "Hay mujeres que dejan de trabajar y se dedican a esto", decía y aclaraba que algunas integrantes de su mandala cobraron los 30 mil dólares prometidos. "Todo depende de la confianza y del sentido de responsabilidad de todas las mujeres que se meten. Se autosustenta y se sostiene con la fuerza de voluntad de las mujeres. Y no es lo mismo que un fondo de inversión, algo azaroso. Entre las mujeres hay una conciencia de cuidado mutuo. Es básicamente eso, es una red de mujeres a nivel mundial que lo que intenta es empoderamiento y lo que hace es que el dinero fluya", continúa el mensaje. Sobre el mandala en el que participó Stuart, la actriz contó que "cada vez que alguien necesitó retirarse se le devolvió el dinero ofrecido" ya que la "experiencia" no debía basarse en lo material sino en lo vivencial. La actriz, sin embargo, contó que cuando la estafa llegó a los medios, con noticias de "experiencias negativas", según sus propias palabras, sintió "una profunda indignación y tristeza". "Fui visitante ocasional y fugaz en un espacio para mí inédito, víctima del desconocimiento, y esto es todo lo que puedo relatar al respecto, con el deseo genuino de clarificar y dispuesta como siempre a ir contra cualquier mala intención que atente contra la integridad de las personas", agregó la actriz.

Stuart aclaró que "lo que se le ofreció" en su paso por el telar, en referencia al dinero recaudado "fue devuelto de manera total y absoluta". "El monto que puse al entrar lo perdí y soy responsable por eso. ¿Fui optimista y confiada? Seguramente. Malintencionada, nunca", aclaró.