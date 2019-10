La actriz Jane Fonda fue arrestada en las escalinatas del Congreso de los Estados Unidos junto con un grupo de manifestantes que reclamaban decisiones del gobierno para contrarrestar el cambio climático. “Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes”, dijo la actriz. Un grupo de congregó en las escalinatas del Congreso portando carteles con textos que protestaban contra el cambio climático, y desafiaron la advertencia de la Policía del Congreso para que desistan. Fonda, que fue la tercera rsposada y detenida, prometió que proseguirá con estas medidas de protesta durante los siguientes 14 viernes, el tiempo que la actriz permanecerá en la capital de los Estados Unidos para la realización de una miniserie. “Vamos a incurrir en la desobediencia civil y seremos arrestados cada viernes”, dijo Fonda.

La policía de custodia en el Capitolio informó que había arrestado a 16 personas por una “manifestación ilegal en el lado este” del edificio, y la vocera Eva Malecki indicó que los arrestados serán acusados de “agruparse, obstruir e incomodar” en el acceso al Congreso.

“Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (...) Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan”, agregó la actriz. Las protestas continuarán al menos hasta mediados de enero y a ellas se sumaran “celebridades, científicos, economistas y personas de las comunidades afectadas”, explicaron. Fonda sostuvo que “el cambio se nos viene, sea por diseño o por desastre”. “Un ’Nuevo Acuerdo Verde’ que suponga una transición y el abandono de los combustibles fósiles proporciona el diseño”, agregó, en una referencia al New Deal que el presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha en la década de 1930 para lidiar contra la Gran Depresión.