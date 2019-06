Investigan el trágico accidente en el río Danubio

Los investigadores del trágico accidente entre dos barcos en el río Danubio del miércoles pasado en Hungría sostienen que el capitán del crucero "Viking Sigyn", que chocó con el "Sirena", no intentó entrar en contacto con la nave que se hundió, informó ayer el diario húngaro Magyar Nemzet.

"Según las informaciones, los datos registrados en los sistemas de navegación del crucero y las grabaciones realizadas en el puente demuestran que no hubo ni intentos de buscar contacto", afirma el diario sin citar una fuente concreta.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el "Viking" alcanzó al barco turístico cuando éste estaba por pasar por debajo del puente Margarita, cuando las dos naves chocaron y la más pequeña se hundió en pocos segundos.

El capitán del crucero, un ciudadano ucraniano de 64 años de edad, se encuentra en prisión preventiva.

La fuerte crecida del río Danubio dificulta las tareas para sacar de las aguas al barco turístico que naufragó el miércoles pasado en Hungría e impide el descenso de los buzos para recuperar los cuerpos de las víctimas del naufragio que dejó un saldo de siete muertos y 21 desaparecidos tras chocar con un crucero, informaron ayer rescatistas del servicio de ambulancias de ese país.

La crecida del río por las intensas lluvias caídas en los últimos días, la fuerte corriente y la falta de visibilidad por la niebla y la propia lluvia entorpecen las tareas de rescate del barco, que se encuentra a unos tres o cuatro metros de profundidad.

La temperatura del agua del Danubio oscila entre los 10 y los 15 grados, por lo que los equipos de salvamento no tienen muchas esperanzas de encontrar con vida al resto de supervivientes, informó la agencia EFE. "No me atrevo a decir que no hay esperanzas, pero sí que las posibilidades son mínimas", admitió un portavoz del servicio nacional de ambulancias, Pal Gyorfi, en declaraciones a la televisión estatal.

La embarcación "Sirena", que transportaba 31 turistas surcoreanos y dos tripulantes húngaros por el río Danubio, chocó con el crucero "Viking Sigyn" y se hundió cerca del puente Margarita, en el norte de Budapest. Sobre las tareas de rescate, la ministra de Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, señaló hoy en Seúl, a su regreso de una visita a Budapest, que el lunes o el martes próximos los grupos de rescate húngaros, coreanos y austríacos podrán posiblemente bajar a la nave, según informa la prensa húngara, citando medios coreanos.

