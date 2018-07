Una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación ordena que las "discos" de Bariloche vendan sus servicios por separado de los paquetes de turismo estudiantil, ante una denuncia de una empresa perjudicada por la presunta cartelización de esos servicios. La medida intenta, sin embargo, no está firme y sería apelada. Pretende combatir el virtual monopolio de dos firmas que serían las "dueñas" de la noche barilochense. Con la temporada de turismo estudiantil en su clímax, los intereses son muy grandes: 100 mil jóvenes pasan sus vacaciones de invierno en Bariloche, y las salidas nocturnas son un atractivo clave y costoso de este tipo de turismo.

Según el diario local Río Negro, la pelea se plantea entre un grupo de discos cuyo dueña es la firma Alliance, que reúne a las conocidas Cerebro, Rocket, By Pass y Genux, la que "acusa" por la medida tomada por la Secretaría de Comercio a su competidora Powerlink, dueña de Puerto Rock. Esta hizo una denuncia tras perder el contrato para la llamada "fiesta de bienvenida" de los egresados. Powerlink acusa a las discos del grupo rival de cartelizar su oferta y dejarla afuera de la competencia por el turismo estudiantil y sus salidas nocturnas. Alliance se defiende diciendo que la fiesta organizada por Powerlink era un mal servicio y nadie lo quería. La guerra de las discos queda así plasmada en una resolución de cumplimiento obligatorio: las discos deben ofrecer de ahora en más sus servicios por separado de los paquetes de turismo.

La Secretaría de Comercio dictó la medida cautelar contra las empresas propietarias y explotadoras de boliches bailables en Bariloche, a partir de una denuncia por cartelización que investiga la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). A la empresa Alliance, que agrupa las discos Cerebro, Rocket, By Pass y Genux, se sumó también Grisú. Todas fueron denunciadas por establecer "un acuerdo de precios y condiciones de comercialización de las fiestas que forman parte de los paquetes turísticos para los estudiantes que realizan su viaje de egresados". Se acusa a las empresas de realizar maniobras de "venta atada", y excluir así a sus competidores. Aquí surge el tema de las "fiestas de bienvenida". Powerlink, la firma que denuncia ser perjudicada, explota el predio Puerto Rock. "Ricardo Rimoldi, de la firma Alliance, dijo que perdimos el contrato por el mal servicio que se prestaba. Powerlink presta sus servicios adecuadamente y con los más altos estándares de calidad. Prueba de ello es que en su establecimiento se presentan espectáculos públicos de artistas nacionales e internacionales de primer nivel desde hace más de 15 años, tanto para el turismo estudiantil como para los residentes", plantearon desde Powerlink en un comunicado. Consideraron la acusación "una falacia y una típica estrategia comunicacional para correr el eje de la discusión y endilgar conductas negativas a quien ha tenido la decisión de denunciar una situación de prácticas anticompetitivas, que existen en el mercado de entretenimiento nocturno para turismo estudiantil hace años". Los denunciantes señalan por lo demás que Alliance no abonó los servicios prestados por la "fiesta de bienvenida" de 2017, pese a que "se percibió esas sumas de dinero de las agencias de turismo estudiantil". "La autoridad nacional está juzgando que Alliance y Grisú vienen abusando de su posición dominante en el mercado, a través de la cartelización de precios y otras maniobras anticompetitivas tendientes a excluir a potenciales competidores", expresaron desde Powerlink.

Esta empresa recalcó que a partir de la medida dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, "las agencias de viajes podrán adquirir de cada empresa que presta servicios de entretenimiento nocturno eventos por noche y por precio individual, en la cantidad de servicios que estimen correspondiente y no ser sometidas a adquisiciones mínimas impuestas por quienes detentan el duopolio". Pero según el diario Río Negro, la resolución de la Secretaría de Comercio por ahora no altera los paquetes ya vendidos porque la medida no está firme y Alliance, apelará la medida.