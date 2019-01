Internaron por unas horas a Diego debido a un sangrado estomacal

El ex jugador, de 58 años, asistirá hoy al bautismo de su nieto Diego Matías.

Diego Maradona estuvo internado en la clínica Olivos tras realizarse estudios de rutina antes de viajar a México para reanudar su trabajo en club de fútbol Dorados de Sinaloa. Al astro argentino le descubrieron un sangrado estomacal y había quedado en observación. Posteriormente recibió el alta, pero deberá volver para realizarse una pequeña intervención quirúrgica y tendrá que reprogramar su viaje a México. Maradona está fuera de peligro y la anomalía que le encontraron no reviste gravedad.

Los exámenes médicos que fue a realizarse Diego ayer estaban programados ya que la Federación Mexicana de Fútbol les exige a los entrenadores que presenten un apto físico. A Maradona le practicaron una endoscopia por sus dos by-pass gástricos y le encontraron un pequeño sangrado, aunque "nada del otro mundo", tal como le indicaron a la prensa desde el entorno del Diez. Sin embargo, necesitará sutura y en la próxima semana deberá pasar por el quirófano.

Alta médica

Maradona ya tiene el alta médica y regresará a su casa en Nordelta para descansar. El ex futbolista de 58 años asistirá hoy al bautismo de su nieto, Diego Matías, hijo de Diego Junior, el hijo que tuvo tras su relación con la italiana Cristiana Sinagra. La semana que viene volverá a la clínica Olivos para que le realicen la intervención. Diego estuvo acompañado en el sanatorio por sus hijas Giannina (fruto de su relación con Claudia Villafañe) y Jana Maradona y su hijo Diego Junior.

En los últimos años, Maradona pasó por varias internaciones. La más grave se dio en 2004 cuando fue hospitalizado en la Clínica Suizo Argentina de Buenos Aires. Diego se recuperó de un cuadro de hipertensión y de insuficiencia respiratoria por la que tuvieron que conectarlo a un respirador artificial y estuvo en observación durante 11 días. Su internación sorprendió ayer. Se sabía que debía realizarse estudios de rutina porque Matías Morla, su abogado, llegó a un acuerdo con el presidente de Dorados de Sinaloa para prolongar el contrato por otros seis meses y desde México requerían los resultados de esos análisis.

El regreso a México

Aún no se confirmó si Maradona viajará mañana a México para reencontrarse con el plantel de Dorados de Sinaloa para estar presente en el segundo encuentro del torneo ante Atlético Zacatepec. La última aparición pública del "Diez" fue el 31 de diciembre de 2018 cuando publicó un video en la peluquería de Buenos Aires, en dónde se realizó un cambio de look. Cabe recordar que precisamente un 4 de enero pero del año 2000, Maradona sufrió el susto más grande de su vida cuando casi muere por un problema cardíaco generado por su adicción y debió quedar internado en coma en el sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Dorados de Sinaloa dio a conocer que el registro del "Pelusa" como director técnico para el clausura 2019 se realizó en tiempo y forma. Sin embargo, el club solicitó, por causas médicas, que el entrenador se presente en próximas fechas. A su vez, la directiva de Dorados solicitó que sea el auxiliar José María Martinez, quien salga como responsable de banca para sus enfrentamientos en Ascenso MX y Copa MX.

Diego agarró al equipo de Culiacán en septiembre y revirtió una racha adversa, además de clasificarlo a la final del Torneo Apertura del Ascenso MX. Incluso, el equipo estuvo a 20 minutos de ser campeón pero finalmente San Luis se quedó con el triunfo. El ascenso a la primera división mexicana se concretará a mediados de este año cuando finalice el Torneo Clausura. Para eso, Dorados debe ganar el campeonato y luego enfrentarse a San Luis (campeón del Apertura) en una superfinal

El ex futbolista se retiró por la tarde de la clínica a bordo de una camioneta sin brindar declaraciones a la prensa, pero la que si habló fue su hija, Dalma, que parece haber aprovechado la situación para lanzar un palito sutil hacia Verónica Ojeda por filtrar el reencuentro entre Dieguito Fernando y su papá. "A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa. ¡Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo!", disparó Dalma Maradona en su cuenta de la red social Twitter.