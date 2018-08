El cantante cuartetero cordobés Carlos "La Mona" Jiménez sufrió ayer un episodio cardiovascular y fue internado de urgencia en una clínica de la ciudad de Córdoba, informaron su representante y su ex esposa, según publica la página web magazine.

"La Mona" Jiménez, de 67 años tenía ayer a la mañana fiebre y fuertes dolores en el pecho por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Centro Cardiológico de Córdoba.

Juana, la ex mujer del artista, se encargó de explicar la situación a través de la Página oficial que la Mona tiene en Facebook. "Tengo el deber de comunicarles a ustedes los seguidores que siempre están al lado de él y a los que les debemos todo, ya que soy la que lo cuida las 24 horas. Carlos se levantó con mucha fiebre y una respiración que no me gustaba, y decidimos traerlo a un chequeo en el Instituto Modelo de Cardiología", publicó la ex esposa del cantante.

En febrero "La Mona" fue operado de las cuerdas vocales.