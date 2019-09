Iba con dos acompañantes, que serán testigos del juicio

Eugenio Veppo, el periodista que mató a una agente de tránsito e hirió de gravedad a otro al atropellarlo en el barrio porteño de Palermo, iba con dos acompañantes al momento del hecho, que serán presentados como testigos por la defensa, informó ayer su abogado.

"El iba con dos acompañantes. Un varón adelante y una chica atrás. Son testigos", dijo ayer el abogado José Luis Ferrari en Crónica TV.

El letrado explicó que los tres venían de cenar en un departamento donde, según reconoció, "habían estado tomando una botella de vino entre tres".

Ferrari admitió que por lo que vio en el video, el auto de su defendido "venía más allá de la velocidad máxima permitida, calculemos que a 100 kilómetros por hora" y que todo ocurrió cuando "se abrió para pasar un auto por la derecha" y "se encontró intempestivamente con la humanidad de los dos agentes de tránsito". Por su parte, Agustín Siciliano, el padre del inspector de tránsito atropellado en Palermo y que se encuentra hospitalizado en terapia intensiva pidió que se haga Justicia y consideró que el periodista imputado "tiene que pagar por lo que hizo".

"Es el único hijo que tengo. Me gustaría estar yo en el lugar de él", manifestó el papá de la víctima. Al ser consultado por el video en el que quedó registrada la secuencia en la que el auto embiste a su hijo Santiago y a la compañera que falleció, el padre dijo: "Las imágenes del video me impresionaron y no las quise ver".