Hermanas israelíes desaparecen en Mendoza

Dos mujeres israelíes que estaban de vacaciones en Mendoza están desaparecidas desde hace cinco días y son buscadas por sus familiares en una cruzada internacional a través de las redes sociales.

Las hermanas Pirhya Sarusi, de 63 años, y Lily Pereg, de 54, llegaron de visita a Mendoza, donde vive el hijo de Pereg.

Pirhya y Lily tienen apellidos distintos, porque una utiliza el apellido del padre y la otra, el de la madre. Las mujeres residían en un departamento en calles España, en el centro, y la última persona conocida que estuvo con ellas es el hijo de Lily, Nicolás Gil Perek (36).

"Gil Pereg asegura haberlas recibido en su domicilio de La Puntilla (Luján de Cuyo) y después de la reunión las acompañó a tomarse el colectivo para volver al departamento. Esa, según indicó a los investigadores, fue la última vez que las vio", informó un medio mendocino.

Este hombre integraba con su madre cinco empresas comerciales de servicios de construcción, importación y exportación radicadas en Guaymallén, Gran Mendoza. Según registros oficiales del Banco Central, el hijo ha tenido problemas financieros por cheques rechazados por 9 millones de pesos, por lo que se investiga si detrás de la desaparición de su madre y su tía hay algún motivo económico.

El Ministerio Fiscal de Mendoza confirmó ayer por la tarde que ingresó un pedido de búsqueda de paradero de las dos mujeres, mientras sus familiares —en Israel y Australia— piden información a través de las redes sociales. "Mi madre y mi tía, israelíes que hablan inglés, están perdidas en Mendoza. Por favor ayúdanos a encontrarlas", pide a través de Facebook, desde Tel Aviv, Vered Sarusi.

En otro posteo, Missing in Mendoza, la familia describe la última información que tiene sobre las mujeres: "Lo último que supimos de ellos fue el viernes pasado (11.1.19) a las 2:30 am hora local. En ese momento sabemos que estaban en su apartamento alquilado en el Apartamento Reig en 1139 Avenida España 3 Piso, 5500 Mendoza. Desde entonces, no han estado en contacto con familiares en Israel y Australia. ¿Estuviste en los últimos días en Mendoza? ¿Los has conocido, o los has visto? ¿Conoces a alguien que se encuentre actualmente en la región? Si tiene alguna información, podría ayudar". Y agregan un mail de contacto: lostinmendoza2019@gmail.com".