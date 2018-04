La mediática Natacha Jaitt ratificó que "hay famosos involucrados" en la causa por abusos en Independiente, pero que no va a dar los nombres "para no entorpecer la causa".

Jaitt, al salir de la fiscalía de Avellaneda donde ayer volvió a prestar declaración testimonial, aseguró: "Hay famosos, empresarios, políticos, pero para no entorpecer la causa, ya saldré a revelar los nombres" a la Justicia.

La mediática destacó que "aportó más datos y pruebas de chicos abusados, de la gran mafia en sociedad de esta red" y señaló que declaró otra vez "porque el abogado de Cohen Arazi entorpeció mi declaración anterior".

"Pido a cualquier chico que me está escuchando que quiera contarme a mí, a Natacha Jaitt, cosas que le hayan pasado con Cohen Arazi, con esta red de pedofilia, con Bustos, y por intermedio mío van a estar protegidos y van a estar acá, en la causa", expresó la mediática.

"Chicos que me están escuchando, me ubican a mí, a Natacha Jaitt, y yo los protejo y los cuido. Yo les doy protección contra los abusos, pedofilia, trata, lo que fuese; no tengan miedo en hablar. Madres que sepan que sus chicos fueron abusados por esta red, no tengan miedo, úsenme a mí", enfatizó.

Y señaló: "Hago este anuncio por pedido de la fiscalía (a los chicos y madres de los chicos). Es el momento de que mucha gente de la AFA sea investigada".

Antes de ingresar a declarar, su abogado, José Gutiérrez, destacó que Jaitt "aportará las pruebas en su momento, no se si hoy" e insistió en que la mujer "está recibiendo amenazas de muerte".

"Cuando alguien hace una denuncia se responsabiliza de lo que está diciendo, tiene que probarlo. (Aunque) en el caso de la pedofilia no hace falta probar demasiado, el tema es quiénes son las personas involucradas", señaló Gutiérrez.

"Lamentablemente este tipo de delito casi siempre se produce intramuros, son pocas las personas que presencian el acto vergonzoso, tenemos que guiarnos por indicios", agregó.

Jaitt vinculó en el programa de Mirtha Legrand a periodistas, políticos y famosos —aunque sin aportar pruebas— con los abusos sexuales a menores del club de Avellaneda y se refirió a supuestas tareas de espionaje que ella realizaba a pedido de una empresa privada, cuyo nombre no divulgó.

La semana pasada, la mediática comenzó la declaración como testigo ante la fiscal María Soledad Garibaldi, a cargo de la UFI 9, que continuó ayer.

Por su parte, Juan José Ordaz, el abogado de Leonardo Cohen Arazi, manifestó que Jaitt "mantiene declaraciones que no tienen ningún valor; son declaraciones que dice lo que le dijeron, pero acusa a una cantidad de personas en forma totalmente ilógica violando los artículos 18 y 19 de la Constitución".

Respecto de las pruebas que aportaría Jaitt a la fiscalía, señaló: "No trajo nada. Solo algunas fotos que no se sabe de donde las saca porque no dicen nada"

"No se sabe, porque la excusa hoy es que no las tiene, porque la allanaron y antes la habían allanado por lo de Latorre y le sacaron las cosas. Entonces viene a hacer declaraciones sin ninguna prueba, sin absolutamente nada que permita probar lo que esta diciendo", indicó.

"Supuestamente la indagatoria de mi cliente se hace realizando una acusación con 400 fojas, una sola habla de él. Ella dice que él es el que maneja (la red de pedofilia). Si esto es mandado por alguien no lo sé porque ella no tienen ninguna prueba concreta que me pueda demostrar", agregó el abogado.

"Yo le pedí hoy que me diga que relaciones con menores de edad tuvo mi cliente, ya que no hay ningún dato en el expediente. Todas las cámaras gesell que se hicieron no lo tocan a mi cliente", relató.

Y añadió: "Ahora vamos a esperar que es lo que termina resolviendo la fiscalía que tendría hasta el martes para efectuar el pedido sea de procesamiento, prisión preventiva o lo que ella entienda que tiene probado, y nosotros tendremos que contestar con todos los elementos que disponemos".

Avruj con Moyano

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se reunirá mañana con el presidente de Independiente, Hugo Moyano, para analizar la situación de los casos de abusos en la pensión del club de Avellaneda y evaluar cómo el Estado puede ayudar a las víctimas y evitar que se produzcan nuevos episodios.