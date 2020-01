Harry y Meghan amenazan con ventilar secretos reales

Según el tabloide inglés Daily Mail, Harry y Meghan pueden haber amenazador durante la cumbre con una entrevista en la televisión estadounidense para conseguir mejores concidiones económicas en la reunión ultrasecreta de ayer. Su equipo de relaciones públicas estadounidense ya está en contacto con las principales cadenas de televisión y con la reina del show de invitados, Oprah Winfrey. La pareja podría utilizar la amenaza televisiva para intentar conseguir un mejor acuerdo en las conversaciones del palacio de Sandringham convocadas ayer por la reina, y de las que participan el príncipe Carlos y su hijo mayor William, hermano mayor de Harry. La pareja hizo estallar el ordenado mundo de los Windsor cuando anunciaron planes de renunciar a sus deberes reales.

Una fuente real dijo: "La gente de Harry y Meghan ha estado contactando con todas las grandes cadenas de televisión de EEUU para explorar las posibilidades de una entrevista. Ni que decir que una entrevista en el programa de Oprah sería una "bomba" de rating, más allá de los contenidos. "Tal vez Harry y Meghan usen esto como una táctica de negociación, ya que no hay manera de que la realeza quiera que sus trapos sucios salgan a la luz. Tal vez obtengan más dinero si aceptan no hablar", dijo la fuente real al Daily Mail. La fuente dijo que la pareja quiere "contar su versión de la historia", añadiendo: "Meghan siente que ha sido silenciada y ya no está preparada para ser silenciada. Ella y Harry sienten que la realeza ha sido racista y sexista. Su gente está explorando activamente las oportunidades".

Harry y Meghan tienen intención de "trabajar para ser financieramente independientes". El 5 por ciento de sus gastos oficiales provienen de los fondos públicos que otorga el Gobierno. La mayor parte de sus ingresos llegan a través del ducado de Cornualles, la amplia cartera de propiedades e inversiones del príncipe Carlos. A través de esa última vía, Harry y Meghan recibieron en el ejercicio 2018-2019 unos 5 millones de libras (5,87 millones de euros).Esas cifras no incluyen, sin embargo, el costo de su seguridad y los gastos de viajes oficiales al extranjero.