Investigadores que buscan la avioneta en la que viajaba el futbolista santafesino internacional Emiliano Sala confirmaron ayer que fueron encontrados dos asientos cerca de la costa francesa, que probablemente pertenecían a la aeronave.

Se trata de los primeros rastros que se hallaron presuntamente de la avioneta desde que desapareció el 21 de enero sobre el Canal de la Mancha mientras volaba de Francia a Gales. Sala recién había firmado para el club Cardiff de la Liga Premier, transferido desde el Nantes de Francia.

La Investigación de Accidentes Aéreos en el Reino Unido (AAIB), el cuerpo independiente encargado de la investigación, comunicó que la oficina de investigación de seguridad francesa (BEA, Burdeos de Enquˆte & d'Analyses) les informó que "parte de un cojín del asiento se había encontrado en una playa cerca de Surtainville, en la península de Cotentin".

"Un segundo cojín fue encontrado en el misma área. De un examen preliminar, hemos llegado a la conclusión de que es probable que los cojines sean del avión perdido", aseguraron en un comunicado. Para saberlo, deberán chequear los asientos con el número de serie del avión. Si concuerdan, será posible hallar el área de naufragio por la corriente que los arrastró.

En realidad, quien primero vio los restos y dio el alerta fue una vecina del pueblo de Surtainville, en Francia, quien caminaba por la playa cuando se encontró con dos asientos de avión. Lo primero que pensó fue: "Es de Emiliano", según confesó y relató al diario argentino La Nación.

"Caminé alrededor como lo hago a menudo. Eran las 17,10 de la tarde del sábado. Mientras regresaba de mi paseo por la playa, vi que algo se movía entre las olas", dijo Josette Bernard, de 56 años, a un periodista del diario.

Estaba lejos y pensó que era un contenedor de plástico gris. "Pero al acercarme reconocí que se trataba de un asiento de avión", relató la mujer.

Lo primero que hizo fue sacarle una foto y llamar a la gendarmería.

"La investigación se reanudó desde ese momento. Hay un bote patrullero recorriendo todo el lugar", dijo en el momento en que era entrevistada.

Bernard contó que luego del hallazgo, muchas personas que viven en la villa salieron a la costa para tratar de colaborar en la búsqueda. "Es muy difícil la tarea porque el oleaje es intenso y el viento es muy fuerte por estos días", explicó.

"He hecho nuevos paseos entre las rocas pero no he visto nada. Pero seguiré. Espero encontrar a Emiliano y al piloto. Espero que encontremos los cuerpos para restaurar su paz", dijo.

Búsqueda

La familia de Sala recaudó fondos para realizar una búsqueda privada después de que la operación oficial de rescate fuera cesada.

La AAIB británica dijo ahora que comisionó a una embarcación para realizar una búsqueda en el fondo del mar a partir de este fin de semana.

Al respecto, la cancillería argentina informó que el canciller Jorge Faurie recibió de su par británico Jeremy Hunt una nota donde éste señala que la AAIB "ha decidido emprender una búsqueda submarina de entre 3 y 4 días".

La nota de Hunt, en respuesta a otra enviada por el canciller

Faurie, señala que esa búsqueda submarina se iniciará "tan pronto se escoja un buque adecuado" y que los resultados "dependerán del acceso a la zona y las condiciones climáticas".

En su mensaje, Hunt solicitó además a las autoridades argentinas que transmitieran su solidaridad a la familia de Emiliano Sala.

Se sabe que una vez conocido el hecho, el gobierno argentino dispuso lo necesario para impulsar la búsqueda de los tripulantes y se puso a disposición de la familia a fin de brindarles acompañamiento y asistencia.

El 22 de enero, el vicecanciller Daniel Raimondi solicitó el apoyo de los gobiernos británico y francés a través de sus embajadores en Buenos Aires, Mark Kent y Pierre Henri Guignard. El 23 de enero, los embajadores ante el Reino Unido, Carlos Sersale, y Francia, Mario Verón Guerra, también realizaron presentaciones ante dichos gobiernos a fin de mantener el esfuerzo de búsqueda.

Asimismo, el Cónsul General en Londres y la Vice-Cónsul se trasladaron a la ciudad de Cardiff para recibir a la madre y a la hermana de Emiliano Sala, así como a sus allegados, a quienes acompañaron en reuniones con todas las áreas del Gobierno británico intervinientes.

Novia

La ex novia del fútbolista, Berenice Schkair, cree que el deportista está vivo y en una isla del Canal de la Mancha.

Schkair, argentina y de 26 años, le dijo al periódico londinense The Sun que "tengo la esperanza de que Emiliano está vivo? Dónde? En una isla. Siento, como su familia, que no puede haber desaparecido".

La modelo habló además de una serie de irregularidades ocurridas para que se produjera la desaparición del avión.

"Quiero pensar que fue un accidente, pero luego siento que hubo una serie de irresponsabilidades que provocaron este horror", dijo la joven.

A la hora de citar esos factores expresó que "la irresponsabilidad es un poco de parte de todos ¿Por qué el piloto no tenía la licencia correcta? ¿Por qué el avión despegó a pesar de que Emiiliano dijo era malo? ¿Por qué viajaron con ese clima? ¿Por qué el club no lo cuidó si habían comprado un jugador de ese nivel?".

Schkair se hizo famosa en 2017 tras participar de una fiesta con jugadores del seleccionado argentino que habría provocado la separación de Sergio Agüero y Karina, la Princesita.

El avión, un Piper PA-46 Malibu, en donde viajaba Sala y el piloto Dave Ibbotson, desapareció el 21 de enero.