Una joven misionera de 20 años que había desaparecido el jueves último y sus padres habían denunciado que haría sido víctima de un presunto secuestro por una red de trata de personas apareció ayer sana y salva en la ciudad cordobesa de Villa María.

Michelle Melany Schendelbek, la joven de 20 años oriunda de la localidad misionera de Wanda, que se encontraba desaparecida desde el último jueves y que se creía que podría estar secuestrada en Paraná por una red de trata, apareció tras un intenso trabajo de búsqueda, confirmó la familia de la joven.

La información fue ratificada por la policía cordobesa, desde donde se reportó que Michelle fue hallada por la delegación de la Policía Federal en la localidad de Villa María.

"Está muy asustada, casi no pude hablar con ella. No tiene su DNI, no tiene ropa. No sé qué pasó, pero la encontraron", expresó Mabel, su mamá, al sitio Misiones Online.

La mujer aseguró que la joven "estaba huyendo de la gente que la estaba amenazando. No sabemos nada más, nos llamaron para decirnos que la habían encontrado, ella sólo lloraba, no pudo decirme mucho. La encontró un comando especial", aclaró la mamá.

"Ahora estamos esperando a que nos llamen de nuevo para darnos más información. Era uno de los datos que teníamos, que estaba en Córdoba, pero no lo podíamos decir porque se estaba investigando. Un grupo de psicólogos la va a atender", agregó.

La joven estaba siendo intensamente buscada desde el jueves por las fuerzas de seguridad nacionales e Interpol, en lo que se creía que podía ser un caso de trata.

Viajó en colectivo a Córdoba

Lo último que se sabía de Michelle, según la información policial, es que había tomado un colectivo hacia la ciudad de Córdoba, sin embargo su familia aseguraba que recibió un mensaje de ella desde la ciudad de Paraná, la capital entrerriana.

"Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!", fue el mensaje que mostró Miguel Schendelbek a la Justicia de Misiones, que al tratarse de un posible caso de trata de personas, dio intervención al Juzgado Federal de Eldorado.

"Desde el jueves por la tarde no la volvimos a ver, nos enviamos mensajes de texto a las 16 y después a la noche del mismo día me llegaron más mensajes de Whatsapp en los que aseguraba que estaba bien. Pero ella no los escribió, estoy seguro porque conozco los términos que utiliza y cómo abrevia las palabras. No eran de ella, y se los mostré a la policía en Wanda", relató el padre a medios locales.

También agregó que, ya en la madrugada del viernes, "a las 2.30 volví a recibir mensajes y sí fueron de mi hija porque eran cortitos y precisos: «Hola pa, ayuda pa», «Entre Ríos, en Paraná», «Surán gris», «me ponen suero», «un hombre alto, paraguayo», «casa de madera»", relató el hombre que le mensajeó la chica.

"No paramos de enviarle mensajes y llamarla, y fuimos hasta Paraná a realizar la denuncia", aseguró Miguel.

La Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura encendieron las alertas y el protocolo para investigar el presunto delito de trata de personas hasta que ayer efectivos de la Delegación Villa María de la Policía Federal hallaron a Michelle sana y salva en esa ciudad cordobesa.