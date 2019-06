Hallan en Chile a una joven trans argentina

La joven trans que estaba desaparecida desde el pasado jueves a la noche, cuando fue vista por última vez en la calle Gotti de la ciudad santacruceña de Río Gallegos, está internada, indocumentada, en Chile; y su familia intenta viajar y obtener ayuda para contenerla, informaron ayer sus familiares. "Ahora no tiene documentos y agradezco que el cónsul de Chile en esta ciudad me hizo hablar con el comisario de Porvenir; quien me informó que la detuvieron y luego la internaron porque estaba haciendo daños a otros y también a su persona", expresó su padrastro a Télam. "Justo el día que desapareció le habían dado su documento con el nuevo nombre", dijo su madre, muy acongojada, al expresar "que tenemos que conseguir ayuda porque nos informaron que la iban a trasladar a Punta Arenas esta tarde".

La desaparición de la joven empleada pública de Santa Cruz, de 28 años, creó zozobra en la población, que continúa sensibilizada por el caso de la desaparición y posterior muerte de otra joven trans, cuyos asesinos fueron condenados hace pocos días.