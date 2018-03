Habrían actuado en las elecciones en la Argentina

Cambridg Analytica, la empresa acusada de recolectar datos personales de Facebook- lo que implicó la violación de de 50 millones de cuentas- para diseñar "campañas sucias" en diferentes países, también habría actuado en la Argentina.

Así se desprende de un informe periodístico -que incluyó cámaras ocultas- realizado por el noticiero británico de Channel 4. El noticiero británico grabó al presidente ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, y a otros dos directivos. Mark Turnbull y Alex Tayler, con un engaño.

Un periodista encubierto como político de Sri Lanka les hizo hablar sobre las formas que tienen para influir en los votantes con noticias falsas. Un vídeo demoledor que complementa los artículos publicados por The Observer, The New York Times y The Guardian, publicó la web Diario Registrado. En la cámara oculta, Nix aseguró que Cambridge Analytica y su subsidiaria, Strategic Communicationes Laboratories (SCL), trabajaron en más de 200 elecciones alrededor de todo el mundo incluyendo Nigeria, Kenia, República Checa, y la India. Además en China, México, Brasil y Argentina.