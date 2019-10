Habrá 75 mil pasajeros afectados por el paro de pilotos el fin de semana

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral ratificaron un paro de 48 horas para el fin de semana en reclamo de un aumento salarial y se mostraron intransigentes en su posición durante una reunión convocada por el gobierno nacional en la Secretaría de Trabajo.

La secretaría, más tarde, cerca de las 18, dispuso la conciliación obligatoria, pero los pilotos ya habían adelantado que no la iban a acatar y hasta anoche se mantenían firmes en esa posición.

Tanto los gremialistas de APLA como de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) la objetaron. Pablo Biró, secretario general de APLA, definió como "ilegal" dicha conciliación al afirmar que el ministerio no puede dictarla dos veces para el mismo conflicto.

El sindicalista no descartó que las medidas se extiendan también para el fin de semana que viene: "Hay presiones de todos lados y hay una firme decisión de los pilotos de llevar el plan de lucha hasta las ultimas consecuencias. Va a escalar porque veo con claridad la voluntad política de llevarnos a un conflicto. Hoy nos citaron al ministerio y ofrecieron cero de aumento", acotó.

Se calcula que cerca de 75 mil pasajeros no podrán volar durante el sábado y domingo.

En el medio, y horas antes, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se metió en el conflicto e insistió en que el paro anunciado "le complica la vida a mucha gente". Fernández les pidió entender a los gremialistas que "un gobierno que está en retirada no va a cambiar su política".

Enseguida le contestó Biró: "No solo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados".

Así, el gremialista envió un mensaje duro hacia adentro del peronismo, casi en simultáneo cuando el movimiento obrero, casi en pleno, explora una unidad que hasta podría reunir bajo un mismo techo a la CGT y a la CTA.

El sindicato APLA reclama que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias" siguen "sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".

En la reunión estuvieron los representantes de APLA y de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) con autoridades de las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas, pero no lograron llegar a un acuerdo. Así, se verán afectados unos 650 vuelos.

Un dato que ayer dejó trascender el gobierno es que los pilotos y Aerolíneas Argentinas sellaron el año pasado una paritaria casi inédita, con cláusula de ajuste automático por inflación, lo que les garantizó no perder contra la suba de precios durante el período agosto 2017 a septiembre de 2018. Junto con los bancarios, fueron el único gremio que salió indemne de la devaluación de aquel año.

Respuesta de Aerolíneas

"Aerolíneas Argentinas participó hoy de una reunión en la secretaría de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria a cuatro de los gremios que representan a los trabajadores de la empresa. La compañía se compromete a seguir dialogando para encontrar una solución que no afecte a los 75.000 pasajeros que deben volar este fin de semana", sostiene la empresa en un comunicado.

El comunicado cita a Luis Malvido, presidente de la compañía: "Aerolíneas Argentinas confía en el diálogo como camino para solucionar los diferendos con sus trabajadores. Nos preocupa poder cumplir con el compromiso tomado con los pasajeros que confiaron en nosotros para viajar este fin de semana"

El texto concluye: "En lo que va del año, la empresa enfrentó 14 medidas de fuerza que afectaron a 160.000 pasajeros"

Reunión

Al salir de la reunión que se extendió por siete horas, el mismo Ferrería (secretario gremial de APLA) deslizó que "hay posibilidades de que la empresa nos convoque mañana". De ser así, según precisó, evaluarán "la propuesta".

Según precisaron los representantes de los pilotos al salir del ministerio de Trabajo, "fue cero la propuesta que hizo la empresa. De esta manera ratificamos el paro de 48 horas para el fin de semana. Estamos abiertos al diálogo, pero el gobierno y la empresa están empujándonos al conflicto".

Escisión

La flamante Unión de Pilotos Aviadores de Latam Argentina (UPAL) presentó la documentación para su inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo. Se trata de una nueva escisión dentro de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), casi 35 años más tarde de la primera gran división del gremio, cuando los pilotos de Austral conformaron la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA). Mientras varios de los 237 pilotos que trabajan en LATAM Argentina están armando su propia asociación gremial, entre los 358 pilotos de Austral hay quienes impulsan retornar a APLA.