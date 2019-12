El ex volante de Rosario Central José Manuel Moreiras, de 43 años, fue asesinado por la policía de la República Dominicana, donde vivía, informó ayer un allegado al ex futbolista a La Capital.

"Su novia, Evelyn, me contó que la policía le pegó mucho y que fue internado por un edema subdural, pero el domingo, cuando iban a descomprimírselo, entró en paro y murió", abundó un amigo del ex volante de Central, que sólo jugó un partido en el club del barrio de Arroyito, pero que integró el plantel que salió campeón de la Copa Conmebol, en 1995, y jugó en el Sub 17 con los rojinegros Ariel Ruggeri y Kurt Lutman, quien lo despidió en Facebook con una carta conmovedora (ver aparte). Nacido el 16 de septiembre de 1976, el "Gusa" vivía en el barrio 7 de Septiembre, hizo las inferiores en Central, donde sólo llegó a debutar en primera, y luego jugó en Blooming de Bolivia, Gimnasia de Jujuy, Olmedo de Ecuador, Millonarios de Colombia, Audaz Octubrino de Ecuador, Unión La Calera de Chile, Liga de Portoviejo, Liga Deportiva de Loja y Brasilia de Ecuador y Sport Huancayo de Perú.

El crimen del "Gusa" Moreiras recuerda el del ex delantero de Central Waldino "El Torito" Aguirre, detenido en su casilla de Necochea al 4300, del barrio La Bajada, y asesinado a golpes por tres policías de la Seccional 11ª-luego condenados-, por una falsa denuncia de secuestro de una joven, en la madrugada del 28 de octubre de 1977, durante la dictadura cívico militar.

Emotivas líneas de Kurt Lutman

“Un clásico de inferiores nos encontró pegándonos patadas abstraídos del partido hasta que el árbitro nos echó. Nos prometimos agarrarnos a piñas el sábado en Garage. Nunca nos pudimos cruzar ahí, el destino fue más irónico. Nos juntó ese año en el Sub 17 para que aprendamos a ser menos pelotudos y a compartir un equipo. Cuando nos vimos, sonreímos y nos fundimos en un abrazo”, escribió Kurt Lutman en su Facebook.