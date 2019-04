El hielo de Groenlandia se está derritiendo seis veces más rápido ahora que hace cuatro décadas. La enorme isla frente a América del Norte tiene hielo suficiente como para hacer subir el nivel del mar hasta seis metros, pero este proceso tardaría muchos siglos. Aunque toda la información indica que el proceso de derretemiento se ha acelerado a causa del calentamiento global causado por la actividad humana.

Los autores de un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences estiman que la capa de hielo de Groenlandia está perdiendo un promedio de 286.000 millones de toneladas de hielo al año. En 2012, Groenlandia perdió más de 400.000 millones de toneladas de hielo. Hace dos décadas, el promedio anual era de sólo 50.000 millones.

Todo ese hielo perdido significa que el derretimiento de Groenlandia ha contribuido a más de 0,5 pulgadas (1,25 cm) de aumento del nivel del mar desde 1972, informaron los investigadores. De manera alarmante, la mitad de ese aumento se produjo sólo en los últimos ocho años.

Otro estudio publicado en enero de 2019 utilizó datos de satélites y una red GPS para determinar que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido de lo que los científicos pensaban. Ese estudio resaltó los riesgos de derretimiento en la región suroccidental de Groenlandia, que no se sabe que sea una fuente de pérdida de hielo, informó Quartz. "Esto va a causar un aumento adicional del nivel del mar", dijo a National Geographic Michael Bevis, autor principal del estudio de enero y profesor de la Universidad Estatal de Ohio. "Estamos viendo cómo la capa de hielo llega a un punto de inflexión."

Esta noticia llega después de otro hallazgo muy negativo, casi siniestro: el derretimiento de la Antártida también se está acelerando. En la década de 1980, la Antártida perdió 40.000 millones de toneladas de hielo al año. En la última década, ese número saltó a un promedio de 252.000 millones de toneladas por año.

¿Qué pasa si se derrite toda la capa de hielo de Groenlandia? Con un tamaño aproximado de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y de un enorme espesor, en algunos puntos de varios kilómetros, la capa de hielo de Groenlandia contiene agua helada suficiente para hacer subir el nivel del mar unos seis metros. Junto con la capa de hielo de la Antártida, contiene más del 99 por ciento del agua dulce del mundo, según el National Snow and Ice Data Center.

La mayor parte de esa agua está congelada en masas de hielo y nieve que pueden tener hasta 3 km de espesor. Pero a medida que la actividad humana produce más gases de efecto invernadero, el aire caliente y el agua del océano que absorbe más del 90 por ciento de ese calor atmosférico, están llevando a que las capas de hielo se derritan a un ritmo sin precedentes.

Si todo el hielo de Groenlandia se derritiera significaría un aumento de 23 pies o casi seis metros del nivel del mar. En cuanto a la Antártida, contiene mucho más hielo, con un potencial para sumar decenas de metros más al nivel del mar. Pero en Antártida la pérdida se registra en la zona occidental, más pequeña, mientras la oriental, mucho más extensa, registra un aumento de la acumulación del hielo. En todo caso, se trata de procesos que duran muchos siglos. Igualmente, la aceleración deldeshielo provoca alarma.